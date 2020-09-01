النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
التحقيق مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع

بأمر الملك .. إنهاء خدمة قائد القوات المشتركة وإعفاء سمو نائب أمير الجوف من منصبه وإحالتهما للتحقيق

صباح الثلاثاء.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقها "الحوثيون" باتجاه المملكة

المالكي: طريقة ممنهجة ومتعمدة من "المليشيا" لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة، تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الثلاثاء)، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة؛ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صباح الثلاثاء.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقها "الحوثيون" باتجاه المملكة
سبق

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة، تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الثلاثاء)، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة؛ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
10:28 AM

صباح الثلاثاء.. اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقها "الحوثيون" باتجاه المملكة

المالكي: طريقة ممنهجة ومتعمدة من "المليشيا" لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
152

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة، تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الثلاثاء)، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة؛ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,388
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,609
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,927
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,131

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة