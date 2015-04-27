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"الصقر" يحصل على الماجستير في القياس والتقويم بتقدير ممتاز من جامعة تبوك

حصل ناصر بن خيران الصقر على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من جامعة تبوك بعد جلسة مناقشة علمية عن بُعد.

وكان عنوان الرسالة: "البناء العاملي لمقياس اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية في مدينة تبوك نحو التعليم عن بُعد". وقد قام الباحث من خلالها ببناء مقياس يقيس اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية في مدينة تبوك نحو التعليم عن بُعد، هذه التجربة الثرية الحديثة، التي تسير وفق رؤية سمو ولي العهد ٢٠٣٠ نحو مستقبل رقمي زاهر .

وكشفت الدراسة أن اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو التعليم عن بعد كانت إيجابية. وأوصت الدراسة باستخدام هذا المقياس لمعرفة اتجاهات الطلبة في مدارس المملكة كافة نحو التعليم عن بعد.

وأهدى الباحث هذه الدراسة لإدارة تعليم تبوك للاستفادة منها وتطويره.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الصقر" يحصل على الماجستير في القياس والتقويم بتقدير ممتاز من جامعة تبوك
سبق

حصل ناصر بن خيران الصقر على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من جامعة تبوك بعد جلسة مناقشة علمية عن بُعد.

وكان عنوان الرسالة: "البناء العاملي لمقياس اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية في مدينة تبوك نحو التعليم عن بُعد". وقد قام الباحث من خلالها ببناء مقياس يقيس اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية في مدينة تبوك نحو التعليم عن بُعد، هذه التجربة الثرية الحديثة، التي تسير وفق رؤية سمو ولي العهد ٢٠٣٠ نحو مستقبل رقمي زاهر .

وكشفت الدراسة أن اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو التعليم عن بعد كانت إيجابية. وأوصت الدراسة باستخدام هذا المقياس لمعرفة اتجاهات الطلبة في مدارس المملكة كافة نحو التعليم عن بعد.

وأهدى الباحث هذه الدراسة لإدارة تعليم تبوك للاستفادة منها وتطويره.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
11:36 PM

"الصقر" يحصل على الماجستير في القياس والتقويم بتقدير ممتاز من جامعة تبوك

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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حصل ناصر بن خيران الصقر على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من جامعة تبوك بعد جلسة مناقشة علمية عن بُعد.

وكان عنوان الرسالة: "البناء العاملي لمقياس اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية في مدينة تبوك نحو التعليم عن بُعد". وقد قام الباحث من خلالها ببناء مقياس يقيس اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية في مدينة تبوك نحو التعليم عن بُعد، هذه التجربة الثرية الحديثة، التي تسير وفق رؤية سمو ولي العهد ٢٠٣٠ نحو مستقبل رقمي زاهر .

وكشفت الدراسة أن اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو التعليم عن بعد كانت إيجابية. وأوصت الدراسة باستخدام هذا المقياس لمعرفة اتجاهات الطلبة في مدارس المملكة كافة نحو التعليم عن بعد.

وأهدى الباحث هذه الدراسة لإدارة تعليم تبوك للاستفادة منها وتطويره.

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