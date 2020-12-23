النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 177 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 169 خلال الـ24 ساعة الماضية

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8720.67 نقطة

بتداولات بلغت 11.4 مليار ريال لأكثر من 300 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 40.22 نقطة ليقفل عند مستوى 8720.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 136 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 47 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسواق المزرعة، وزجاج، والأصيل، وساب للتكافل، والأهلي للتكافل الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات باعظيم، والفخارية، والوطنية، ووفره، والمصافي فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و5.07%.

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، وملاذ للتأمين، والإعادة السعودية، ودار الأركان، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، ونسيج، والأسماك، وباعظيم، والمصافي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 612.60 نقطة ليقفل عند مستوى 21085.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 740 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8720.67 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 40.22 نقطة ليقفل عند مستوى 8720.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 136 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 47 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسواق المزرعة، وزجاج، والأصيل، وساب للتكافل، والأهلي للتكافل الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات باعظيم، والفخارية، والوطنية، ووفره، والمصافي فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و5.07%.

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، وملاذ للتأمين، والإعادة السعودية، ودار الأركان، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، ونسيج، والأسماك، وباعظيم، والمصافي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 612.60 نقطة ليقفل عند مستوى 21085.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 740 صفقة.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
04:20 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8720.67 نقطة

بتداولات بلغت 11.4 مليار ريال لأكثر من 300 مليون سهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
404

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 40.22 نقطة ليقفل عند مستوى 8720.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 136 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 47 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسواق المزرعة، وزجاج، والأصيل، وساب للتكافل، والأهلي للتكافل الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات باعظيم، والفخارية، والوطنية، ووفره، والمصافي فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و5.07%.

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، وملاذ للتأمين، والإعادة السعودية، ودار الأركان، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، ونسيج، والأسماك، وباعظيم، والمصافي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 612.60 نقطة ليقفل عند مستوى 21085.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 740 صفقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,794
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,682
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,859
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,255

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة