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إيران تعلن وفاة 85 مصابًا بـ"كورونا"

ارتفاع أعداد المصابين لـ11364 حالة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، الجمعة، عن تسجيل 85 حالة وفاة جديدة في البلاد خلال 24 ساعة الماضية.

وقال "جهانبور"، في مؤتمر صحافي: إن إيران سجلت خلال 24 ساعة الماضية 85 حالة وفاة، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 514 حالة وفاة منذ الكشف عن فيروس كورونا المستجد في 19 من فبراير الماضي.

وأشار، وفق "بي بي سي"، إلى تسجيل 1289 حالة إصابة بالفيروس، ويرتفع عدد المصابين إلى 11364 حالة، تماثل الشفاء 3529 شخصًا.

وزارة الصحة الإيرانية فيروس كورونا الجديد

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إيران تعلن وفاة 85 مصابًا بـ"كورونا"
سبق

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، الجمعة، عن تسجيل 85 حالة وفاة جديدة في البلاد خلال 24 ساعة الماضية.

وقال "جهانبور"، في مؤتمر صحافي: إن إيران سجلت خلال 24 ساعة الماضية 85 حالة وفاة، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 514 حالة وفاة منذ الكشف عن فيروس كورونا المستجد في 19 من فبراير الماضي.

وأشار، وفق "بي بي سي"، إلى تسجيل 1289 حالة إصابة بالفيروس، ويرتفع عدد المصابين إلى 11364 حالة، تماثل الشفاء 3529 شخصًا.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
04:24 PM

إيران تعلن وفاة 85 مصابًا بـ"كورونا"

ارتفاع أعداد المصابين لـ11364 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، الجمعة، عن تسجيل 85 حالة وفاة جديدة في البلاد خلال 24 ساعة الماضية.

وقال "جهانبور"، في مؤتمر صحافي: إن إيران سجلت خلال 24 ساعة الماضية 85 حالة وفاة، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 514 حالة وفاة منذ الكشف عن فيروس كورونا المستجد في 19 من فبراير الماضي.

وأشار، وفق "بي بي سي"، إلى تسجيل 1289 حالة إصابة بالفيروس، ويرتفع عدد المصابين إلى 11364 حالة، تماثل الشفاء 3529 شخصًا.

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