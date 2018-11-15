النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهر بمتسترين مدانين بالمتاجرة في التمور بأسواق بريدة

انضمام فريق البحث بتنمية الأفلاج لجمعية غوث التطوعية

في شراكة تستهدف تقديم خدمات البحث والإنقاذ بالمحافظة

أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج عن انضمام فريق البحث والإنقاذ بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في الأفلاج لجمعية غوث للتوعية والإنقاذ، فى شراكة تستهدف تقديم خدمات البحث والإنقاذ في محافظة الأفلاج بشكل احترافي وتحت إشراف جمعية متخصصة ومصرحة.

جاء ذلك خلال زيارة مدير جمعية غوث ومؤسس وقائد فريق غوث منصور العاطفي، للجنة تنمية الأفلاج، مساء أمس، وتدشين انطلاق فرع فريق غوث بالأفلاج، وترشيح مرضي الحبشان رئيسًا لفريق الأفلاج.

وأكدت لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج أن مجال الانضمام لفريق غوث السعودي التطوعي للبحث والإنقاذ التابع لجمعية غوث بالأفلاج، متاح، وخاصة هواة الصحراء والصيد؛ ليتم تقديم خدمات البحث والإنقاذ في محافظة الأفلاج بشكل احترافي وتحت إشراف جمعية متخصصة ومصرحة.

يُشار إلى أن لجنة تنمية الأفلاج كانت قد عقدت شراكة مع جمعية غوث للتوعية والإنقاذ أبدت خلالها الجمعية استعدادها لتدريب أعضاء فريق غوث الأفلاج على عمليات البحث والإنقاذ وتجهيزهم وتأهيلهم، كذلك تنفيذ دورات تدريبية متنوعة لأهالي الأفلاج.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
انضمام فريق البحث بتنمية الأفلاج لجمعية غوث التطوعية
سبق

أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج عن انضمام فريق البحث والإنقاذ بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في الأفلاج لجمعية غوث للتوعية والإنقاذ، فى شراكة تستهدف تقديم خدمات البحث والإنقاذ في محافظة الأفلاج بشكل احترافي وتحت إشراف جمعية متخصصة ومصرحة.

جاء ذلك خلال زيارة مدير جمعية غوث ومؤسس وقائد فريق غوث منصور العاطفي، للجنة تنمية الأفلاج، مساء أمس، وتدشين انطلاق فرع فريق غوث بالأفلاج، وترشيح مرضي الحبشان رئيسًا لفريق الأفلاج.

وأكدت لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج أن مجال الانضمام لفريق غوث السعودي التطوعي للبحث والإنقاذ التابع لجمعية غوث بالأفلاج، متاح، وخاصة هواة الصحراء والصيد؛ ليتم تقديم خدمات البحث والإنقاذ في محافظة الأفلاج بشكل احترافي وتحت إشراف جمعية متخصصة ومصرحة.

يُشار إلى أن لجنة تنمية الأفلاج كانت قد عقدت شراكة مع جمعية غوث للتوعية والإنقاذ أبدت خلالها الجمعية استعدادها لتدريب أعضاء فريق غوث الأفلاج على عمليات البحث والإنقاذ وتجهيزهم وتأهيلهم، كذلك تنفيذ دورات تدريبية متنوعة لأهالي الأفلاج.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
10:05 PM

انضمام فريق البحث بتنمية الأفلاج لجمعية غوث التطوعية

في شراكة تستهدف تقديم خدمات البحث والإنقاذ بالمحافظة

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
0
75

أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج عن انضمام فريق البحث والإنقاذ بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في الأفلاج لجمعية غوث للتوعية والإنقاذ، فى شراكة تستهدف تقديم خدمات البحث والإنقاذ في محافظة الأفلاج بشكل احترافي وتحت إشراف جمعية متخصصة ومصرحة.

جاء ذلك خلال زيارة مدير جمعية غوث ومؤسس وقائد فريق غوث منصور العاطفي، للجنة تنمية الأفلاج، مساء أمس، وتدشين انطلاق فرع فريق غوث بالأفلاج، وترشيح مرضي الحبشان رئيسًا لفريق الأفلاج.

وأكدت لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج أن مجال الانضمام لفريق غوث السعودي التطوعي للبحث والإنقاذ التابع لجمعية غوث بالأفلاج، متاح، وخاصة هواة الصحراء والصيد؛ ليتم تقديم خدمات البحث والإنقاذ في محافظة الأفلاج بشكل احترافي وتحت إشراف جمعية متخصصة ومصرحة.

يُشار إلى أن لجنة تنمية الأفلاج كانت قد عقدت شراكة مع جمعية غوث للتوعية والإنقاذ أبدت خلالها الجمعية استعدادها لتدريب أعضاء فريق غوث الأفلاج على عمليات البحث والإنقاذ وتجهيزهم وتأهيلهم، كذلك تنفيذ دورات تدريبية متنوعة لأهالي الأفلاج.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,573
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,869
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,452
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,447

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة