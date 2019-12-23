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إسرائيل تسمم المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة الروم الأرثوذوكس بفلسطين

جرى نقله على عجل إلى الأردن

قالت "وكالة عمون" الأردنية، إن المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية الروم الأرثوذوكس، نقل اليوم الاثنين من القدس إلى الأردن للعلاج، بعد الاشتباه بتسميمه من قبل إسرائيل.
وقال مدير عام مستشفى الأردن عبدالله البشير، إنه جرى نقل المطران على عجل إلى الأردن، حيث "هناك اشتباه بإصابته بالسم"، ووفقًا لمقربين، "فإنه من المحتمل أن يكون السم قد دس في مكتبة المطران".

المطران عطا الله حنا إسرائيل

الرئيسية/ أخبار العالم

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إسرائيل تسمم المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة الروم الأرثوذوكس بفلسطين
سبق

قالت "وكالة عمون" الأردنية، إن المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية الروم الأرثوذوكس، نقل اليوم الاثنين من القدس إلى الأردن للعلاج، بعد الاشتباه بتسميمه من قبل إسرائيل.
وقال مدير عام مستشفى الأردن عبدالله البشير، إنه جرى نقل المطران على عجل إلى الأردن، حيث "هناك اشتباه بإصابته بالسم"، ووفقًا لمقربين، "فإنه من المحتمل أن يكون السم قد دس في مكتبة المطران".

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
05:40 PM

إسرائيل تسمم المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة الروم الأرثوذوكس بفلسطين

جرى نقله على عجل إلى الأردن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,038

قالت "وكالة عمون" الأردنية، إن المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية الروم الأرثوذوكس، نقل اليوم الاثنين من القدس إلى الأردن للعلاج، بعد الاشتباه بتسميمه من قبل إسرائيل.
وقال مدير عام مستشفى الأردن عبدالله البشير، إنه جرى نقل المطران على عجل إلى الأردن، حيث "هناك اشتباه بإصابته بالسم"، ووفقًا لمقربين، "فإنه من المحتمل أن يكون السم قد دس في مكتبة المطران".

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