النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اتفاقية بين "ساما" و"السوق المالية" للربط الإلكتروني ببرنامج "تنفيذ"

لتعزيز التعاون والتكامل التقني بين الجهات الحكومية وتذليل الصعوبات والعوائق

أبرمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مع هيئة السوق المالية، اليوم الإثنين، اتفاقية للربط الإلكتروني؛ للاستفادة من خدمات برنامج "تنفيذ" الهادف إلى الربط المباشر للأنظمة التقنية بين الجهتين والتكامل بينهما.

وأوضحت مؤسسة النقد، في بيان لها، أنها تسعى من خلال برنامج "تنفيذ" إلى تعزيز مستوى التعاون مع الجهات الحكومية وتذليل الصعوبات والعوائق التي قد تواجه العمل المشترك بين المؤسسة وتلك الجهات، ومواكبة حجم العمل بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية بشكل يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.

وأعرب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي؛ عن شكره لرئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز؛ لمساهمته في تسريع إجراءات الربط الإلكتروني بين الجهتين، وكذلك فرق العمل من المؤسسة والهيئة.

جدير بالذكر أنه تم تأسيس برنامج "تنفيذ" على المنصة التقنية "وثيق" التي ستحول قطاع الأعمال لدى مؤسسة النقد إلى مزود للخدمات الإلكترونية من خلال أفضل الحلول التقنية ذات الاعتمادية العالية، إلى جانب توفير إمكانية ربط المؤسسة تكاملياً مع أنظمة الجهات الحكومية المستفيدة من الخدمات.

مؤسسة النقد العربي السعودي ساما هيئة السوق المالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اتفاقية بين "ساما" و"السوق المالية" للربط الإلكتروني ببرنامج "تنفيذ"
سبق

أبرمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مع هيئة السوق المالية، اليوم الإثنين، اتفاقية للربط الإلكتروني؛ للاستفادة من خدمات برنامج "تنفيذ" الهادف إلى الربط المباشر للأنظمة التقنية بين الجهتين والتكامل بينهما.

وأوضحت مؤسسة النقد، في بيان لها، أنها تسعى من خلال برنامج "تنفيذ" إلى تعزيز مستوى التعاون مع الجهات الحكومية وتذليل الصعوبات والعوائق التي قد تواجه العمل المشترك بين المؤسسة وتلك الجهات، ومواكبة حجم العمل بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية بشكل يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.

وأعرب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي؛ عن شكره لرئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز؛ لمساهمته في تسريع إجراءات الربط الإلكتروني بين الجهتين، وكذلك فرق العمل من المؤسسة والهيئة.

جدير بالذكر أنه تم تأسيس برنامج "تنفيذ" على المنصة التقنية "وثيق" التي ستحول قطاع الأعمال لدى مؤسسة النقد إلى مزود للخدمات الإلكترونية من خلال أفضل الحلول التقنية ذات الاعتمادية العالية، إلى جانب توفير إمكانية ربط المؤسسة تكاملياً مع أنظمة الجهات الحكومية المستفيدة من الخدمات.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
01:22 PM

اتفاقية بين "ساما" و"السوق المالية" للربط الإلكتروني ببرنامج "تنفيذ"

لتعزيز التعاون والتكامل التقني بين الجهات الحكومية وتذليل الصعوبات والعوائق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
660

أبرمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مع هيئة السوق المالية، اليوم الإثنين، اتفاقية للربط الإلكتروني؛ للاستفادة من خدمات برنامج "تنفيذ" الهادف إلى الربط المباشر للأنظمة التقنية بين الجهتين والتكامل بينهما.

وأوضحت مؤسسة النقد، في بيان لها، أنها تسعى من خلال برنامج "تنفيذ" إلى تعزيز مستوى التعاون مع الجهات الحكومية وتذليل الصعوبات والعوائق التي قد تواجه العمل المشترك بين المؤسسة وتلك الجهات، ومواكبة حجم العمل بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية بشكل يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.

وأعرب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي؛ عن شكره لرئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز؛ لمساهمته في تسريع إجراءات الربط الإلكتروني بين الجهتين، وكذلك فرق العمل من المؤسسة والهيئة.

جدير بالذكر أنه تم تأسيس برنامج "تنفيذ" على المنصة التقنية "وثيق" التي ستحول قطاع الأعمال لدى مؤسسة النقد إلى مزود للخدمات الإلكترونية من خلال أفضل الحلول التقنية ذات الاعتمادية العالية، إلى جانب توفير إمكانية ربط المؤسسة تكاملياً مع أنظمة الجهات الحكومية المستفيدة من الخدمات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,781
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,123
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,576
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,891

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة