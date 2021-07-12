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أمين المدينة يعتمد 3 مخططات جديدة بينبع ويدشن مدينة الأنعام

أكد أهمية مضاعفة الجهد ورفع مستوى رضا المستفيدين بكافة المشاريع

اعتمد أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، خلال زيارته التفقدية اليوم لبلدية محافظة ينبع؛ 3 مخططات جديدة؛ منها مخططا الصناعية الأولى والثانية، ومخطط الشاليهات بحي الرمال، كما دشن العقد الاستثماري لمشروع البوليفارد على كورنيش ينبع الشمالي ومدينة الأنعام.

جاء ذلك خلال ترؤّس المهندس البليهشي اجتماعًا بمقر بلدية محافظة ينبع ناقش خلاله عددًا من الموضوعات الخاصة بالبلدية، وشاهد فيلمًا تسجيليًّا عن المشاريع وأعمال الصيانة والتشغيل الجاري تنفيذها، ثم استمع لشرح موجز عن مشاريع البلدية الحالية والمشاريع المستقبلية.

وخلال الاجتماع اعتمد البليهشي مخطط شاليهات واستثمارات بمنطقة الأبطح شمال غرب ينبع على مساحة تتجاوز 17 مليون متر مربع، يتكون من 2230 شاليه واستراحة استثمارية بمساحات تتراوح بين 2500 و3000 متر مربع، إضافة إلى 164 استراحة خاصة بأصحاب الخيول، و594 استراحة خاصة بأصحاب الإبل، ومضمار سباق للهجن وآخر للخيول مكتملة الخدمات، وحديقة برّية عامة، وعيادة بيطرية.

كما اعتمد مخطط الصناعية الأولى شمال مدينة ينبع على مساحة تزيد على 6 ملايين متر مربع، ويشمل 2706 ورش ومراكز خدمة للسيارات، و3171 ورشة مهنية مختلفة، و322 مستودعاً، و61 ورشة للقوارب، إضافة إلى 178 معرض سيارات وصالة عرض، و88 منطقة مصانع خفيفة، و30 موقعاً لشركات النقل الثقيل، و58 موقعاً استثمارياً، وعدد من الخدمات المكملة من محلات بيع قطع الغيار ولوازم الورش، ومناطق سكنية للعمال، كما تم اعتماد مخطط الصناعية الثانية المخصصة لمصانع الخرسانة الواقعة شمال مدينة ينبع بمساحة تزيد على مليون متر مربع، يضم المخطط 27 قطعة لمصانع الخرسانة بمساحة 30 ألف متر مربع لكل منها، و16 قطعة لمصانع مواد البناء بمساحة 7500 متر مربع لكل منها، إضافة إلى مركز للدفاع المدني، ومسجد وخدمات تجارية.

ويضمّ كل من المخططين عدداً من مرافق الخدمات الحكومية والعامة تشمل مراكز للدفاع المدني والشرطة والرعاية الصحية الأولية ومساجد وحدائق وخدمات تجارية ومناطق للشحن والتفريغ.

إلى هذا شهدت الزيارة تدشين المهندس البليهشي العقد الاستثماري لمشروع البوليفارد على الكورنيش الشمالي، بمساحة 24 ألف متر مربع؛ حيث يجري تصميم المشروع بما يتوافق مع روح ونمط المنطقة التاريخية والكورنيش، ويتكون المشروع من مجمع تجاري بوليفارد متنوع الأنشطة يضم محلات تجارية عالمية، ومناطق ترفيهية وملاعب للأطفال ومطاعم ومقاهيَ متنوعة، كما دشّن مشروع مدينة الأنعام الذي يجري تصميمه على مساحة تقارب نصف مليون متر مربع، وتضم مسلخاً نموذجياً وحظائر للمواشي والطيور وعيادة بيطرية ومواقع استثمارية، وخدمات متكاملة تشمل مسجداً وسوقاً للأعلاف وساحات بيع وحراج وسكناً للعمال، وخدمات مختلفة للسوق.

واختتم أمين منطقة المدينة المنورة زيارته بالوقوف على الأعمال والمشاريع البلدية، مؤكداً على أهمية مضاعفة الجهد، ورفع مستوى رضا المستفيدين من جميع المشاريع والخدمات البلدية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين المدينة يعتمد 3 مخططات جديدة بينبع ويدشن مدينة الأنعام
سبق

اعتمد أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، خلال زيارته التفقدية اليوم لبلدية محافظة ينبع؛ 3 مخططات جديدة؛ منها مخططا الصناعية الأولى والثانية، ومخطط الشاليهات بحي الرمال، كما دشن العقد الاستثماري لمشروع البوليفارد على كورنيش ينبع الشمالي ومدينة الأنعام.

جاء ذلك خلال ترؤّس المهندس البليهشي اجتماعًا بمقر بلدية محافظة ينبع ناقش خلاله عددًا من الموضوعات الخاصة بالبلدية، وشاهد فيلمًا تسجيليًّا عن المشاريع وأعمال الصيانة والتشغيل الجاري تنفيذها، ثم استمع لشرح موجز عن مشاريع البلدية الحالية والمشاريع المستقبلية.

وخلال الاجتماع اعتمد البليهشي مخطط شاليهات واستثمارات بمنطقة الأبطح شمال غرب ينبع على مساحة تتجاوز 17 مليون متر مربع، يتكون من 2230 شاليه واستراحة استثمارية بمساحات تتراوح بين 2500 و3000 متر مربع، إضافة إلى 164 استراحة خاصة بأصحاب الخيول، و594 استراحة خاصة بأصحاب الإبل، ومضمار سباق للهجن وآخر للخيول مكتملة الخدمات، وحديقة برّية عامة، وعيادة بيطرية.

كما اعتمد مخطط الصناعية الأولى شمال مدينة ينبع على مساحة تزيد على 6 ملايين متر مربع، ويشمل 2706 ورش ومراكز خدمة للسيارات، و3171 ورشة مهنية مختلفة، و322 مستودعاً، و61 ورشة للقوارب، إضافة إلى 178 معرض سيارات وصالة عرض، و88 منطقة مصانع خفيفة، و30 موقعاً لشركات النقل الثقيل، و58 موقعاً استثمارياً، وعدد من الخدمات المكملة من محلات بيع قطع الغيار ولوازم الورش، ومناطق سكنية للعمال، كما تم اعتماد مخطط الصناعية الثانية المخصصة لمصانع الخرسانة الواقعة شمال مدينة ينبع بمساحة تزيد على مليون متر مربع، يضم المخطط 27 قطعة لمصانع الخرسانة بمساحة 30 ألف متر مربع لكل منها، و16 قطعة لمصانع مواد البناء بمساحة 7500 متر مربع لكل منها، إضافة إلى مركز للدفاع المدني، ومسجد وخدمات تجارية.

ويضمّ كل من المخططين عدداً من مرافق الخدمات الحكومية والعامة تشمل مراكز للدفاع المدني والشرطة والرعاية الصحية الأولية ومساجد وحدائق وخدمات تجارية ومناطق للشحن والتفريغ.

إلى هذا شهدت الزيارة تدشين المهندس البليهشي العقد الاستثماري لمشروع البوليفارد على الكورنيش الشمالي، بمساحة 24 ألف متر مربع؛ حيث يجري تصميم المشروع بما يتوافق مع روح ونمط المنطقة التاريخية والكورنيش، ويتكون المشروع من مجمع تجاري بوليفارد متنوع الأنشطة يضم محلات تجارية عالمية، ومناطق ترفيهية وملاعب للأطفال ومطاعم ومقاهيَ متنوعة، كما دشّن مشروع مدينة الأنعام الذي يجري تصميمه على مساحة تقارب نصف مليون متر مربع، وتضم مسلخاً نموذجياً وحظائر للمواشي والطيور وعيادة بيطرية ومواقع استثمارية، وخدمات متكاملة تشمل مسجداً وسوقاً للأعلاف وساحات بيع وحراج وسكناً للعمال، وخدمات مختلفة للسوق.

واختتم أمين منطقة المدينة المنورة زيارته بالوقوف على الأعمال والمشاريع البلدية، مؤكداً على أهمية مضاعفة الجهد، ورفع مستوى رضا المستفيدين من جميع المشاريع والخدمات البلدية.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
05:09 PM

أمين المدينة يعتمد 3 مخططات جديدة بينبع ويدشن مدينة الأنعام

أكد أهمية مضاعفة الجهد ورفع مستوى رضا المستفيدين بكافة المشاريع

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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اعتمد أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، خلال زيارته التفقدية اليوم لبلدية محافظة ينبع؛ 3 مخططات جديدة؛ منها مخططا الصناعية الأولى والثانية، ومخطط الشاليهات بحي الرمال، كما دشن العقد الاستثماري لمشروع البوليفارد على كورنيش ينبع الشمالي ومدينة الأنعام.

جاء ذلك خلال ترؤّس المهندس البليهشي اجتماعًا بمقر بلدية محافظة ينبع ناقش خلاله عددًا من الموضوعات الخاصة بالبلدية، وشاهد فيلمًا تسجيليًّا عن المشاريع وأعمال الصيانة والتشغيل الجاري تنفيذها، ثم استمع لشرح موجز عن مشاريع البلدية الحالية والمشاريع المستقبلية.

وخلال الاجتماع اعتمد البليهشي مخطط شاليهات واستثمارات بمنطقة الأبطح شمال غرب ينبع على مساحة تتجاوز 17 مليون متر مربع، يتكون من 2230 شاليه واستراحة استثمارية بمساحات تتراوح بين 2500 و3000 متر مربع، إضافة إلى 164 استراحة خاصة بأصحاب الخيول، و594 استراحة خاصة بأصحاب الإبل، ومضمار سباق للهجن وآخر للخيول مكتملة الخدمات، وحديقة برّية عامة، وعيادة بيطرية.

كما اعتمد مخطط الصناعية الأولى شمال مدينة ينبع على مساحة تزيد على 6 ملايين متر مربع، ويشمل 2706 ورش ومراكز خدمة للسيارات، و3171 ورشة مهنية مختلفة، و322 مستودعاً، و61 ورشة للقوارب، إضافة إلى 178 معرض سيارات وصالة عرض، و88 منطقة مصانع خفيفة، و30 موقعاً لشركات النقل الثقيل، و58 موقعاً استثمارياً، وعدد من الخدمات المكملة من محلات بيع قطع الغيار ولوازم الورش، ومناطق سكنية للعمال، كما تم اعتماد مخطط الصناعية الثانية المخصصة لمصانع الخرسانة الواقعة شمال مدينة ينبع بمساحة تزيد على مليون متر مربع، يضم المخطط 27 قطعة لمصانع الخرسانة بمساحة 30 ألف متر مربع لكل منها، و16 قطعة لمصانع مواد البناء بمساحة 7500 متر مربع لكل منها، إضافة إلى مركز للدفاع المدني، ومسجد وخدمات تجارية.

ويضمّ كل من المخططين عدداً من مرافق الخدمات الحكومية والعامة تشمل مراكز للدفاع المدني والشرطة والرعاية الصحية الأولية ومساجد وحدائق وخدمات تجارية ومناطق للشحن والتفريغ.

إلى هذا شهدت الزيارة تدشين المهندس البليهشي العقد الاستثماري لمشروع البوليفارد على الكورنيش الشمالي، بمساحة 24 ألف متر مربع؛ حيث يجري تصميم المشروع بما يتوافق مع روح ونمط المنطقة التاريخية والكورنيش، ويتكون المشروع من مجمع تجاري بوليفارد متنوع الأنشطة يضم محلات تجارية عالمية، ومناطق ترفيهية وملاعب للأطفال ومطاعم ومقاهيَ متنوعة، كما دشّن مشروع مدينة الأنعام الذي يجري تصميمه على مساحة تقارب نصف مليون متر مربع، وتضم مسلخاً نموذجياً وحظائر للمواشي والطيور وعيادة بيطرية ومواقع استثمارية، وخدمات متكاملة تشمل مسجداً وسوقاً للأعلاف وساحات بيع وحراج وسكناً للعمال، وخدمات مختلفة للسوق.

واختتم أمين منطقة المدينة المنورة زيارته بالوقوف على الأعمال والمشاريع البلدية، مؤكداً على أهمية مضاعفة الجهد، ورفع مستوى رضا المستفيدين من جميع المشاريع والخدمات البلدية.

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