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غانا: 176 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد

تسجيل 3645 حالة شفاء مقابل 48 حالة وفاة

سجلت غانا اليوم 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات داخل البلاد إلى 9910 إصابات.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الغانية، أنه تم تسجيل 3645 حالة شفاء، مقابل 48 حالة وفاة.

وكان الرئيس الغاني نانا اكوفو ادو؛ قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع، استمرار تعليق إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية حتى إشعار آخر في إطار مجابهة فيروس كورونا المستجد، مقابل فتح المدارس الثانوية والجامعات ابتداءً من 15 يونيو 2020 لطلاب المرحلة النهائية فقط.

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غانا: 176 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد
سبق

سجلت غانا اليوم 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات داخل البلاد إلى 9910 إصابات.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الغانية، أنه تم تسجيل 3645 حالة شفاء، مقابل 48 حالة وفاة.

وكان الرئيس الغاني نانا اكوفو ادو؛ قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع، استمرار تعليق إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية حتى إشعار آخر في إطار مجابهة فيروس كورونا المستجد، مقابل فتح المدارس الثانوية والجامعات ابتداءً من 15 يونيو 2020 لطلاب المرحلة النهائية فقط.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
08:30 AM

غانا: 176 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد

تسجيل 3645 حالة شفاء مقابل 48 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت غانا اليوم 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات داخل البلاد إلى 9910 إصابات.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الغانية، أنه تم تسجيل 3645 حالة شفاء، مقابل 48 حالة وفاة.

وكان الرئيس الغاني نانا اكوفو ادو؛ قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع، استمرار تعليق إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية حتى إشعار آخر في إطار مجابهة فيروس كورونا المستجد، مقابل فتح المدارس الثانوية والجامعات ابتداءً من 15 يونيو 2020 لطلاب المرحلة النهائية فقط.

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