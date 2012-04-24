النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في ذكراها الـ116.. "بايدن" يعترف بإبادة تركيا للأرمن اليوم

أول رئيس أميركي يقر بها

سيصبح جو بايدن، اليوم (السبت)، أول رئيس للولايات المتحدة يعترف بالإبادة الأرمنية غداة محادثة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي حذر مسبقاً من أي مسعى لدعم ما يعتبره "كذبة".

ويحيي الأرمن اليوم لذكرى السادسة بعد المئة، للمجازر التي ارتكبها العثمانيون وتعترف أكثر من عشرين دولة ومؤرخون عدة بأنها حدثت في إطار حملة إبادة منظمة، لكن تركيا تعترض بشدة على هذه الرواية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشارت ناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية أمس عن إعلان منتظر اليوم حول الإبادة الأرمنية، مؤكدة قرار "بايدن"، الذي وعد قبل الانتخابات بمبادرة في هذا الملف.

من جهتها، ذكرت مسؤولة في وزارة الخارجية في وقت لاحق، أن استخدام عبارة "الإبادة الجماعية للأرمن" لا يعني أن هناك تغييراً من جانب الولايات المتحدة أو أن تغييرات ستأتي من البيت الأبيض.

وعلى الرغم من سنوات من الضغوط من الجالية الأرمنية في الولايات المتحدة، لم يجازف أي رئيس أميركي حتى الآن بإثارة غضب أنقرة، الحليفة التاريخية لواشنطن والعضو في الحلف الأطلسي.

واعترف الكونغرس الأميركي بالإبادة الجماعية للأرمن في ديسمبر (كانون الأول) 2019 في تصويت رمزي، لكن الرئيس دونالد ترامب الذي كانت تربطه علاقة جيدة إلى حد ما بـ"أردوغان"، رفض استخدام هذه العبارة واكتفى بالحديث عن "واحدة من أسوأ الفظائع الجماعية في القرن العشرين".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
في ذكراها الـ116.. "بايدن" يعترف بإبادة تركيا للأرمن اليوم
سبق

سيصبح جو بايدن، اليوم (السبت)، أول رئيس للولايات المتحدة يعترف بالإبادة الأرمنية غداة محادثة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي حذر مسبقاً من أي مسعى لدعم ما يعتبره "كذبة".

ويحيي الأرمن اليوم لذكرى السادسة بعد المئة، للمجازر التي ارتكبها العثمانيون وتعترف أكثر من عشرين دولة ومؤرخون عدة بأنها حدثت في إطار حملة إبادة منظمة، لكن تركيا تعترض بشدة على هذه الرواية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشارت ناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية أمس عن إعلان منتظر اليوم حول الإبادة الأرمنية، مؤكدة قرار "بايدن"، الذي وعد قبل الانتخابات بمبادرة في هذا الملف.

من جهتها، ذكرت مسؤولة في وزارة الخارجية في وقت لاحق، أن استخدام عبارة "الإبادة الجماعية للأرمن" لا يعني أن هناك تغييراً من جانب الولايات المتحدة أو أن تغييرات ستأتي من البيت الأبيض.

وعلى الرغم من سنوات من الضغوط من الجالية الأرمنية في الولايات المتحدة، لم يجازف أي رئيس أميركي حتى الآن بإثارة غضب أنقرة، الحليفة التاريخية لواشنطن والعضو في الحلف الأطلسي.

واعترف الكونغرس الأميركي بالإبادة الجماعية للأرمن في ديسمبر (كانون الأول) 2019 في تصويت رمزي، لكن الرئيس دونالد ترامب الذي كانت تربطه علاقة جيدة إلى حد ما بـ"أردوغان"، رفض استخدام هذه العبارة واكتفى بالحديث عن "واحدة من أسوأ الفظائع الجماعية في القرن العشرين".

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
05:32 PM

في ذكراها الـ116.. "بايدن" يعترف بإبادة تركيا للأرمن اليوم

أول رئيس أميركي يقر بها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
794

سيصبح جو بايدن، اليوم (السبت)، أول رئيس للولايات المتحدة يعترف بالإبادة الأرمنية غداة محادثة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي حذر مسبقاً من أي مسعى لدعم ما يعتبره "كذبة".

ويحيي الأرمن اليوم لذكرى السادسة بعد المئة، للمجازر التي ارتكبها العثمانيون وتعترف أكثر من عشرين دولة ومؤرخون عدة بأنها حدثت في إطار حملة إبادة منظمة، لكن تركيا تعترض بشدة على هذه الرواية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشارت ناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية أمس عن إعلان منتظر اليوم حول الإبادة الأرمنية، مؤكدة قرار "بايدن"، الذي وعد قبل الانتخابات بمبادرة في هذا الملف.

من جهتها، ذكرت مسؤولة في وزارة الخارجية في وقت لاحق، أن استخدام عبارة "الإبادة الجماعية للأرمن" لا يعني أن هناك تغييراً من جانب الولايات المتحدة أو أن تغييرات ستأتي من البيت الأبيض.

وعلى الرغم من سنوات من الضغوط من الجالية الأرمنية في الولايات المتحدة، لم يجازف أي رئيس أميركي حتى الآن بإثارة غضب أنقرة، الحليفة التاريخية لواشنطن والعضو في الحلف الأطلسي.

واعترف الكونغرس الأميركي بالإبادة الجماعية للأرمن في ديسمبر (كانون الأول) 2019 في تصويت رمزي، لكن الرئيس دونالد ترامب الذي كانت تربطه علاقة جيدة إلى حد ما بـ"أردوغان"، رفض استخدام هذه العبارة واكتفى بالحديث عن "واحدة من أسوأ الفظائع الجماعية في القرن العشرين".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,326
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,180
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,643
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,613

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة