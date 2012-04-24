في ذكراها الـ116.. "بايدن" يعترف بإبادة تركيا للأرمن اليوم

أول رئيس أميركي يقر بها

سيصبح جو بايدن، اليوم (السبت)، أول رئيس للولايات المتحدة يعترف بالإبادة الأرمنية غداة محادثة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي حذر مسبقاً من أي مسعى لدعم ما يعتبره "كذبة".

ويحيي الأرمن اليوم لذكرى السادسة بعد المئة، للمجازر التي ارتكبها العثمانيون وتعترف أكثر من عشرين دولة ومؤرخون عدة بأنها حدثت في إطار حملة إبادة منظمة، لكن تركيا تعترض بشدة على هذه الرواية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشارت ناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية أمس عن إعلان منتظر اليوم حول الإبادة الأرمنية، مؤكدة قرار "بايدن"، الذي وعد قبل الانتخابات بمبادرة في هذا الملف.

من جهتها، ذكرت مسؤولة في وزارة الخارجية في وقت لاحق، أن استخدام عبارة "الإبادة الجماعية للأرمن" لا يعني أن هناك تغييراً من جانب الولايات المتحدة أو أن تغييرات ستأتي من البيت الأبيض.

وعلى الرغم من سنوات من الضغوط من الجالية الأرمنية في الولايات المتحدة، لم يجازف أي رئيس أميركي حتى الآن بإثارة غضب أنقرة، الحليفة التاريخية لواشنطن والعضو في الحلف الأطلسي.

واعترف الكونغرس الأميركي بالإبادة الجماعية للأرمن في ديسمبر (كانون الأول) 2019 في تصويت رمزي، لكن الرئيس دونالد ترامب الذي كانت تربطه علاقة جيدة إلى حد ما بـ"أردوغان"، رفض استخدام هذه العبارة واكتفى بالحديث عن "واحدة من أسوأ الفظائع الجماعية في القرن العشرين".