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الفيصل يعلن استمرار مسمى دوري الأمير محمد بن سلمان على الدوري السعودي

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة استمرار مسمى كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الدوري السعودي للمحترفين كنسخة استثنائية أخرى بعد النسخة الماضية.

وقال في كلمته بحفل تدشين الدوري: "عرفاناً وتقديراً لجهود ولي العهد في دعم قطاع الرياضة والرياضيين يسرني استمرار إطلاق مسمى مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على النسخة الحالية".

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الفيصل يعلن استمرار مسمى دوري الأمير محمد بن سلمان على الدوري السعودي
سبق

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة استمرار مسمى كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الدوري السعودي للمحترفين كنسخة استثنائية أخرى بعد النسخة الماضية.

وقال في كلمته بحفل تدشين الدوري: "عرفاناً وتقديراً لجهود ولي العهد في دعم قطاع الرياضة والرياضيين يسرني استمرار إطلاق مسمى مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على النسخة الحالية".

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
09:32 PM

الفيصل يعلن استمرار مسمى دوري الأمير محمد بن سلمان على الدوري السعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة استمرار مسمى كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الدوري السعودي للمحترفين كنسخة استثنائية أخرى بعد النسخة الماضية.

وقال في كلمته بحفل تدشين الدوري: "عرفاناً وتقديراً لجهود ولي العهد في دعم قطاع الرياضة والرياضيين يسرني استمرار إطلاق مسمى مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على النسخة الحالية".

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