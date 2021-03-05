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"الواصل" يكشف الانتهاكات الحوثية في رسالة لـ"مفوضية حقوق الإنسان"

أكد أن استهتار الميليشيا وتهاون الأمم المتحدة سيؤديان لنتائج كارثية

بعث مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور عبد العزيز الواصل، رسالة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، تضمنت آخر التطورات المتعلقة بانتهاكات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، ومن أبرزها عدد الصواريخ والطائرات المسيَّرة التي أطلقتها الميليشيا على المناطق المدنية والأعيان في المملكة بشكل عشوائي، لا يراعي المواثيق والأعراف الدولية ذات العلاقة بالشأن الإنساني والحقوقي.

وتفصيلاً، عبَّر السفير "الواصل" عن بالغ القلق لرفض الميليشيا الحوثية السماح للخبراء الأمميين الفنيين بمعالجة الإشكاليات الفنية في الناقلة النفطية (صافر).

وأشار إلى أن استهتار الميليشيا الحوثية وتهاون الأمم المتحدة في التعامل مع هذه الأزمة سيؤديان إلى تبعات كارثية إنسانية وبيئية واقتصادية على جميع الدول المجاورة لليمن.


وطالب المندوب الدائم المفوضة السامية لحقوق الإنسان باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحميل الميليشيا الحوثية المسؤولية إزاء تلك الانتهاكات الجسمية.

ميليشيا الحوثي الإرهابية ناقلة النفط صافر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الواصل" يكشف الانتهاكات الحوثية في رسالة لـ"مفوضية حقوق الإنسان"
سبق

بعث مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور عبد العزيز الواصل، رسالة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، تضمنت آخر التطورات المتعلقة بانتهاكات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، ومن أبرزها عدد الصواريخ والطائرات المسيَّرة التي أطلقتها الميليشيا على المناطق المدنية والأعيان في المملكة بشكل عشوائي، لا يراعي المواثيق والأعراف الدولية ذات العلاقة بالشأن الإنساني والحقوقي.

وتفصيلاً، عبَّر السفير "الواصل" عن بالغ القلق لرفض الميليشيا الحوثية السماح للخبراء الأمميين الفنيين بمعالجة الإشكاليات الفنية في الناقلة النفطية (صافر).

وأشار إلى أن استهتار الميليشيا الحوثية وتهاون الأمم المتحدة في التعامل مع هذه الأزمة سيؤديان إلى تبعات كارثية إنسانية وبيئية واقتصادية على جميع الدول المجاورة لليمن.


وطالب المندوب الدائم المفوضة السامية لحقوق الإنسان باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحميل الميليشيا الحوثية المسؤولية إزاء تلك الانتهاكات الجسمية.

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
09:08 PM
اخر تعديل
05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
10:16 PM

"الواصل" يكشف الانتهاكات الحوثية في رسالة لـ"مفوضية حقوق الإنسان"

أكد أن استهتار الميليشيا وتهاون الأمم المتحدة سيؤديان لنتائج كارثية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور عبد العزيز الواصل، رسالة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، تضمنت آخر التطورات المتعلقة بانتهاكات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، ومن أبرزها عدد الصواريخ والطائرات المسيَّرة التي أطلقتها الميليشيا على المناطق المدنية والأعيان في المملكة بشكل عشوائي، لا يراعي المواثيق والأعراف الدولية ذات العلاقة بالشأن الإنساني والحقوقي.

وتفصيلاً، عبَّر السفير "الواصل" عن بالغ القلق لرفض الميليشيا الحوثية السماح للخبراء الأمميين الفنيين بمعالجة الإشكاليات الفنية في الناقلة النفطية (صافر).

وأشار إلى أن استهتار الميليشيا الحوثية وتهاون الأمم المتحدة في التعامل مع هذه الأزمة سيؤديان إلى تبعات كارثية إنسانية وبيئية واقتصادية على جميع الدول المجاورة لليمن.


وطالب المندوب الدائم المفوضة السامية لحقوق الإنسان باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحميل الميليشيا الحوثية المسؤولية إزاء تلك الانتهاكات الجسمية.

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