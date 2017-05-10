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خلال فترة منع التجول.. وزارة النقل تكثف أعمالها على طرق المملكة

أنجزت العديد من أعمال السلامة بإجمالي أطوال بلغت مليونين و770 ألف متر

كثفت وزارة النقل أعمال السلامة على الطرق التابعة لها في جميع طرق المملكة خلال الستين يوماً الماضية، ومضاعفة أعمالها على الطرق خلال فترة منع التجول، ما أسهم في إنجاز العديد من أعمال السلامة بإجمالي أطوال بلغت مليونين و770 ألف متر في مختلف مناطق المملكة، حيث جرى الانتهاء من عمل سياج السلك عالي الشد بطول 410 آلاف متر، إضافة إلى تنفيذ 42 مصد حيوانات، وإنشاء حواجز خرسانية على أكثر من 25 ألف متر، وحواجز معدنية على أكثر من 24 ألف متر، وحواجز إسطوانية على أكثر من ثلاثة آلاف متر.
وأشارت الوزارة إلى أن الطرق زودت بأكثر من 12,600 وحدة عيون قطط تحذيرية، إضافة إلى تركيب 1,498 لوحة مرورية (إرشادية، تحذيرية وتنظيمية) ، علاوة على القيام بأعمال الدهانات على أكثر من 2,200 متر طولي، وتركيب 2,360 عاموداً مرناً على الطرق، وإنشاء تقنية الاهتزازات التحذيرية على أكثر من مليونين و300 ألف متر، إضافة إلى تركيب بردورات لفصل الحركة بإجمالي أطوال بلغ 4,800 متر طولي، كما استكملت أعمال تحسين التقاطعات وشملت 10 تقاطعات، والانتهاء من تركيب 20 بوابة سياج.
وتأتي هذه الأعمال ضمن عدة أعمال تعكف الوزارة على تنفيذها لضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز جميع المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزاً لكفاءة التشغيل والآداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، للارتقاء، بمستوى السلامة والجودة على الطرق، تحقيقاً لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

وزارة النقل منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال فترة منع التجول.. وزارة النقل تكثف أعمالها على طرق المملكة
سبق

كثفت وزارة النقل أعمال السلامة على الطرق التابعة لها في جميع طرق المملكة خلال الستين يوماً الماضية، ومضاعفة أعمالها على الطرق خلال فترة منع التجول، ما أسهم في إنجاز العديد من أعمال السلامة بإجمالي أطوال بلغت مليونين و770 ألف متر في مختلف مناطق المملكة، حيث جرى الانتهاء من عمل سياج السلك عالي الشد بطول 410 آلاف متر، إضافة إلى تنفيذ 42 مصد حيوانات، وإنشاء حواجز خرسانية على أكثر من 25 ألف متر، وحواجز معدنية على أكثر من 24 ألف متر، وحواجز إسطوانية على أكثر من ثلاثة آلاف متر.
وأشارت الوزارة إلى أن الطرق زودت بأكثر من 12,600 وحدة عيون قطط تحذيرية، إضافة إلى تركيب 1,498 لوحة مرورية (إرشادية، تحذيرية وتنظيمية) ، علاوة على القيام بأعمال الدهانات على أكثر من 2,200 متر طولي، وتركيب 2,360 عاموداً مرناً على الطرق، وإنشاء تقنية الاهتزازات التحذيرية على أكثر من مليونين و300 ألف متر، إضافة إلى تركيب بردورات لفصل الحركة بإجمالي أطوال بلغ 4,800 متر طولي، كما استكملت أعمال تحسين التقاطعات وشملت 10 تقاطعات، والانتهاء من تركيب 20 بوابة سياج.
وتأتي هذه الأعمال ضمن عدة أعمال تعكف الوزارة على تنفيذها لضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز جميع المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزاً لكفاءة التشغيل والآداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، للارتقاء، بمستوى السلامة والجودة على الطرق، تحقيقاً لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
09:59 PM

خلال فترة منع التجول.. وزارة النقل تكثف أعمالها على طرق المملكة

أنجزت العديد من أعمال السلامة بإجمالي أطوال بلغت مليونين و770 ألف متر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كثفت وزارة النقل أعمال السلامة على الطرق التابعة لها في جميع طرق المملكة خلال الستين يوماً الماضية، ومضاعفة أعمالها على الطرق خلال فترة منع التجول، ما أسهم في إنجاز العديد من أعمال السلامة بإجمالي أطوال بلغت مليونين و770 ألف متر في مختلف مناطق المملكة، حيث جرى الانتهاء من عمل سياج السلك عالي الشد بطول 410 آلاف متر، إضافة إلى تنفيذ 42 مصد حيوانات، وإنشاء حواجز خرسانية على أكثر من 25 ألف متر، وحواجز معدنية على أكثر من 24 ألف متر، وحواجز إسطوانية على أكثر من ثلاثة آلاف متر.
وأشارت الوزارة إلى أن الطرق زودت بأكثر من 12,600 وحدة عيون قطط تحذيرية، إضافة إلى تركيب 1,498 لوحة مرورية (إرشادية، تحذيرية وتنظيمية) ، علاوة على القيام بأعمال الدهانات على أكثر من 2,200 متر طولي، وتركيب 2,360 عاموداً مرناً على الطرق، وإنشاء تقنية الاهتزازات التحذيرية على أكثر من مليونين و300 ألف متر، إضافة إلى تركيب بردورات لفصل الحركة بإجمالي أطوال بلغ 4,800 متر طولي، كما استكملت أعمال تحسين التقاطعات وشملت 10 تقاطعات، والانتهاء من تركيب 20 بوابة سياج.
وتأتي هذه الأعمال ضمن عدة أعمال تعكف الوزارة على تنفيذها لضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز جميع المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزاً لكفاءة التشغيل والآداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، للارتقاء، بمستوى السلامة والجودة على الطرق، تحقيقاً لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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