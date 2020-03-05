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بمناورة في منتصف الملعب.. الفيحاء ينهي تحضيراته لمواجهة الأهلي

وصلت بعثة الفيحاء عصر اليوم الخميس إلى مدينة جدة تحضيراً لمواجهة الأهلي غداً الجمعة ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وقد أجرى الفريق الحصة التدريبية الأخيرة قبل المواجهة، مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، تحت إشراف المدير الفني للفريق خورخي سيماو.

المران بدأ بعمليات الإحماء والتمارين اللياقية الوقائية.

وتخلل المران مجموعة من التمارين الترفيهية، إلى جانب جمل تكتيكية وفنية فرضها المدرب قبل أن يختتم المران بمناورة على منتصف الملعب.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الأهلي الفيحاء الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمناورة في منتصف الملعب.. الفيحاء ينهي تحضيراته لمواجهة الأهلي
سبق

وصلت بعثة الفيحاء عصر اليوم الخميس إلى مدينة جدة تحضيراً لمواجهة الأهلي غداً الجمعة ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وقد أجرى الفريق الحصة التدريبية الأخيرة قبل المواجهة، مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، تحت إشراف المدير الفني للفريق خورخي سيماو.

المران بدأ بعمليات الإحماء والتمارين اللياقية الوقائية.

وتخلل المران مجموعة من التمارين الترفيهية، إلى جانب جمل تكتيكية وفنية فرضها المدرب قبل أن يختتم المران بمناورة على منتصف الملعب.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
10:09 PM

بمناورة في منتصف الملعب.. الفيحاء ينهي تحضيراته لمواجهة الأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصلت بعثة الفيحاء عصر اليوم الخميس إلى مدينة جدة تحضيراً لمواجهة الأهلي غداً الجمعة ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وقد أجرى الفريق الحصة التدريبية الأخيرة قبل المواجهة، مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، تحت إشراف المدير الفني للفريق خورخي سيماو.

المران بدأ بعمليات الإحماء والتمارين اللياقية الوقائية.

وتخلل المران مجموعة من التمارين الترفيهية، إلى جانب جمل تكتيكية وفنية فرضها المدرب قبل أن يختتم المران بمناورة على منتصف الملعب.

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