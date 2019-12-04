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الفرج والدوسري يربكان خطة الأخضر قبل موقعة قطر

في نصف نهائي خليجي 24

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة منتخب قطر غدًا الخميس في نصف نهائي كأس الخليج العربي.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب باسباير تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد".

وبدأت الحصة بتمارين الإحماء، بعدها تمرين التمرير، قبل أن يُجري اللاعبون مناورة على نصف الملعب.

واكتفى لاعبا خط الوسط سلمان الفرج وسالم الدوسري ببرنامج علاجي في عيادة المنتخب.

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم منتخب قطر كأس الخليج العربي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفرج والدوسري يربكان خطة الأخضر قبل موقعة قطر
سبق

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة منتخب قطر غدًا الخميس في نصف نهائي كأس الخليج العربي.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب باسباير تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد".

وبدأت الحصة بتمارين الإحماء، بعدها تمرين التمرير، قبل أن يُجري اللاعبون مناورة على نصف الملعب.

واكتفى لاعبا خط الوسط سلمان الفرج وسالم الدوسري ببرنامج علاجي في عيادة المنتخب.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
08:38 PM

الفرج والدوسري يربكان خطة الأخضر قبل موقعة قطر

في نصف نهائي خليجي 24

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة منتخب قطر غدًا الخميس في نصف نهائي كأس الخليج العربي.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب باسباير تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد".

وبدأت الحصة بتمارين الإحماء، بعدها تمرين التمرير، قبل أن يُجري اللاعبون مناورة على نصف الملعب.

واكتفى لاعبا خط الوسط سلمان الفرج وسالم الدوسري ببرنامج علاجي في عيادة المنتخب.

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