"القصبي"يبحث تعزيز العلاقات الإعلامية مع وزير شؤون الإعلام الأردني

ناقشا الترتيبات لاجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب فى القاهرة

بحث وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي مع وزير الدولة لشؤون الإعلام في المملكة الأردنية الهاشمية صخر دودين، سبل تعزيز علاقات التعاون السعودي الأردني في كل المجالات الإعلامية.

وأكد الوزير خلال اللقاء حرص المملكة على تعزيز علاقاتها مع الأردن في مجال الإعلام وتطرق إلى الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المكتب التنفيذي الذي اختتم أعماله أمس، كما ناقش الوزيران الترتيبات لاجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، وتبادلا الأحاديث الودية.

وقدم وزير الإعلام المكلف في ختام اللقاء هدية تذكارية للوزير الأردني.

حضر اللقاء وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي والوفد المرافق لوزير الإعلام المكلف.

