"إياتا": 7.2 مليارات دولار خسائر شركات الطيران في الشرق الأوسط
كشف عن إلغاء 16 ألف رحلة طيران منذ يناير بسبب فيروس "كورونا"
قال نائب رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي إن شركات الطيران بالشرق الأوسط تواجه أزمة سيولة، مطالباً الحكومات بأن تدرس على وجه السرعة تقديم مساعدات لشركات الطيران بالشرق الأوسط وإفريقيا.
وأضاف نائب رئيس "إياتا": 7.2 مليارات دولار خسائر شركات الطيران في الشرق الأوسط بحلول 11 مارس؛ بسبب فيروس "كورونا".
وتابع: إلغاء 16 ألف رحلة طيران للركاب في الشرق الأوسط منذ يناير؛ بسبب فيروس "كورونا".
خسائر شركات الطيران
فيروس كورونا الجديد
"إياتا": 7.2 مليارات دولار خسائر شركات الطيران في الشرق الأوسط
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-19
قال نائب رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي إن شركات الطيران بالشرق الأوسط تواجه أزمة سيولة، مطالباً الحكومات بأن تدرس على وجه السرعة تقديم مساعدات لشركات الطيران بالشرق الأوسط وإفريقيا.
وأضاف نائب رئيس "إياتا": 7.2 مليارات دولار خسائر شركات الطيران في الشرق الأوسط بحلول 11 مارس؛ بسبب فيروس "كورونا".
وتابع: إلغاء 16 ألف رحلة طيران للركاب في الشرق الأوسط منذ يناير؛ بسبب فيروس "كورونا".
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
12:00 PM
"إياتا": 7.2 مليارات دولار خسائر شركات الطيران في الشرق الأوسط
كشف عن إلغاء 16 ألف رحلة طيران منذ يناير بسبب فيروس "كورونا"
قال نائب رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي إن شركات الطيران بالشرق الأوسط تواجه أزمة سيولة، مطالباً الحكومات بأن تدرس على وجه السرعة تقديم مساعدات لشركات الطيران بالشرق الأوسط وإفريقيا.
وأضاف نائب رئيس "إياتا": 7.2 مليارات دولار خسائر شركات الطيران في الشرق الأوسط بحلول 11 مارس؛ بسبب فيروس "كورونا".
وتابع: إلغاء 16 ألف رحلة طيران للركاب في الشرق الأوسط منذ يناير؛ بسبب فيروس "كورونا".