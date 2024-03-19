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"إياتا": 7.2 مليارات دولار خسائر شركات الطيران في الشرق الأوسط

كشف عن إلغاء 16 ألف رحلة طيران منذ يناير بسبب فيروس "كورونا"

قال نائب رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي إن شركات الطيران بالشرق الأوسط تواجه أزمة سيولة، مطالباً الحكومات بأن تدرس على وجه السرعة تقديم مساعدات لشركات الطيران بالشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف نائب رئيس "إياتا": 7.2 مليارات دولار خسائر شركات الطيران في الشرق الأوسط بحلول 11 مارس؛ بسبب فيروس "كورونا".

وتابع: إلغاء 16 ألف رحلة طيران للركاب في الشرق الأوسط منذ يناير؛ بسبب فيروس "كورونا".

خسائر شركات الطيران فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"إياتا": 7.2 مليارات دولار خسائر شركات الطيران في الشرق الأوسط
سبق

قال نائب رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي إن شركات الطيران بالشرق الأوسط تواجه أزمة سيولة، مطالباً الحكومات بأن تدرس على وجه السرعة تقديم مساعدات لشركات الطيران بالشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف نائب رئيس "إياتا": 7.2 مليارات دولار خسائر شركات الطيران في الشرق الأوسط بحلول 11 مارس؛ بسبب فيروس "كورونا".

وتابع: إلغاء 16 ألف رحلة طيران للركاب في الشرق الأوسط منذ يناير؛ بسبب فيروس "كورونا".

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
12:00 PM

"إياتا": 7.2 مليارات دولار خسائر شركات الطيران في الشرق الأوسط

كشف عن إلغاء 16 ألف رحلة طيران منذ يناير بسبب فيروس "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,439

قال نائب رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي إن شركات الطيران بالشرق الأوسط تواجه أزمة سيولة، مطالباً الحكومات بأن تدرس على وجه السرعة تقديم مساعدات لشركات الطيران بالشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف نائب رئيس "إياتا": 7.2 مليارات دولار خسائر شركات الطيران في الشرق الأوسط بحلول 11 مارس؛ بسبب فيروس "كورونا".

وتابع: إلغاء 16 ألف رحلة طيران للركاب في الشرق الأوسط منذ يناير؛ بسبب فيروس "كورونا".

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