النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 4193 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 201801

أمر ملكي بتعيين "يوسف عسيري" رئيسًا لجامعة الطائف.. تعرّف على سيرته

شكر القيادة على الثقة الكريمة.. والمسيرة تحمل رحلة علمية حافلة وخبرات

صدر الأمر السامي الكريم، أمس الخميس، بالموافقة على تعيين الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري، رئيسًا لجامعة الطائف، خَلَفًا لرئيسها المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن سالم الزهراني.

ورفع "عسيري" خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله، على الثقة السامية الكريمة بتعيينه رئيسًا لجامعة الطائف.

كما قدّم جزيل شكره إلى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على ما يقدمه من جهود لتطوير قطاع التعليم العالي، ورفع جودة وكفاءة مخرجاته، بسعيه الدؤوب للتطوير المؤسسي لمنظومة الجامعات الحكومية والأهلية.

وأكد أنه سيعمل مع جميع منسوبي جامعة الطائف للبناء فوق إنجازاتها الحالية، وبلوغ الآمال والتطلعات المنشودة من قطاع التعليم العالي الواردة في مرتكزات ومضامين رؤية المملكة ٢٠٣٠، وما نص عليه نظام الجامعات الجديد من نهج مؤسسي حديث يتطلب عملًا دؤوبًا وسعيًا حثيثًا من أعضاء هيئة التدريس والكادريْن الإداري والفني؛ لإنجاح تجربته الواعدة على مستوى الجامعة.

وأعرب رئيس جامعة الطائف الجديد، عن شكره وامتنانه لكل من سبقوه في قيادة الجامعة منذ تأسيسها إلى اليوم، وهم الدكتور عبدالإله بن عبدالعزيز باناجه رحمه الله، والدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، كما أعرب عن شكره وامتنانه لوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعد بن سالم الزهراني؛ على ما بذله من جهود خلال فترة تكليفه بإدارة ورئاسة الجامعة.

وعمل الدكتور يوسف بن عبده عبدالله عسيري، وكيلًا لجامعة الملك سعود للتخطيط والتطوير، وأستاذًا للصيدلة الإكلينيكة بكلية الصيدلة، وهو من مواليد مكة المكرمة، وتخرّج في كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود بالرياض، وحصل بعدها على درجة الماجستير في صيدلة المستشفيات من جامعة شمال كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل رئيس جامعة الطائف الجديد على شهادة الصيدلي المقيم من مستشفى جامعة شمال كارولينا، ثم درس عددًا من الدورات في الإدارة الصحية بكلية الصيدلة بجامعة فلوريدا بمدينة جينزفل بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما حصل على درجة الدكتوراه في العام ١٤١٧هـ الموافق ١٩٩٧م في علوم ومراكز الحد من التسمم من جامعة الباسفيك بمدينة ستاكتون في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وعاد بعدها عضوًا بهيئة تدريس بقسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة بجامعة الملك سعود بالرياض.

كما شغَل منصب وكيل كلية الصيدلة للشؤون الإدارية خلال الفترة من ٢١ صفر ١٤٢٢ إلى الثالث من جمادى الأول ١٤٢٥، ثم تَسَلّم منصب وكيل الكلية للشؤون الإدارية، ثم وكيلًا للكلية للشؤون الأكاديمية بين السابع من ربيع الأول ١٤٢٥ و١٢ رمضان ١٤٢٨، وصدر قرار تعيينه في ١٣ من الشهر نفسه عميدًا لكلية الصيدلة.

واشترك "عسيري" في عدد من اللجان وعدد من المؤتمرات والندوات في مجال تخصصه وفي المجالات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية وخارجها، ونشر عددًا من البحوث في مجال تخصصه في مجلات علمية محكمة متخصصة، كما أنه عضو في عدد من الجمعيات والمجالس العلمية داخل المملكة وخارجها في مجال تخصصه.

الدكتور يوسف بن عبده عسيري جامعة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمر ملكي بتعيين "يوسف عسيري" رئيسًا لجامعة الطائف.. تعرّف على سيرته
سبق

صدر الأمر السامي الكريم، أمس الخميس، بالموافقة على تعيين الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري، رئيسًا لجامعة الطائف، خَلَفًا لرئيسها المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن سالم الزهراني.

ورفع "عسيري" خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله، على الثقة السامية الكريمة بتعيينه رئيسًا لجامعة الطائف.

كما قدّم جزيل شكره إلى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على ما يقدمه من جهود لتطوير قطاع التعليم العالي، ورفع جودة وكفاءة مخرجاته، بسعيه الدؤوب للتطوير المؤسسي لمنظومة الجامعات الحكومية والأهلية.

وأكد أنه سيعمل مع جميع منسوبي جامعة الطائف للبناء فوق إنجازاتها الحالية، وبلوغ الآمال والتطلعات المنشودة من قطاع التعليم العالي الواردة في مرتكزات ومضامين رؤية المملكة ٢٠٣٠، وما نص عليه نظام الجامعات الجديد من نهج مؤسسي حديث يتطلب عملًا دؤوبًا وسعيًا حثيثًا من أعضاء هيئة التدريس والكادريْن الإداري والفني؛ لإنجاح تجربته الواعدة على مستوى الجامعة.

وأعرب رئيس جامعة الطائف الجديد، عن شكره وامتنانه لكل من سبقوه في قيادة الجامعة منذ تأسيسها إلى اليوم، وهم الدكتور عبدالإله بن عبدالعزيز باناجه رحمه الله، والدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، كما أعرب عن شكره وامتنانه لوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعد بن سالم الزهراني؛ على ما بذله من جهود خلال فترة تكليفه بإدارة ورئاسة الجامعة.

وعمل الدكتور يوسف بن عبده عبدالله عسيري، وكيلًا لجامعة الملك سعود للتخطيط والتطوير، وأستاذًا للصيدلة الإكلينيكة بكلية الصيدلة، وهو من مواليد مكة المكرمة، وتخرّج في كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود بالرياض، وحصل بعدها على درجة الماجستير في صيدلة المستشفيات من جامعة شمال كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل رئيس جامعة الطائف الجديد على شهادة الصيدلي المقيم من مستشفى جامعة شمال كارولينا، ثم درس عددًا من الدورات في الإدارة الصحية بكلية الصيدلة بجامعة فلوريدا بمدينة جينزفل بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما حصل على درجة الدكتوراه في العام ١٤١٧هـ الموافق ١٩٩٧م في علوم ومراكز الحد من التسمم من جامعة الباسفيك بمدينة ستاكتون في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وعاد بعدها عضوًا بهيئة تدريس بقسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة بجامعة الملك سعود بالرياض.

كما شغَل منصب وكيل كلية الصيدلة للشؤون الإدارية خلال الفترة من ٢١ صفر ١٤٢٢ إلى الثالث من جمادى الأول ١٤٢٥، ثم تَسَلّم منصب وكيل الكلية للشؤون الإدارية، ثم وكيلًا للكلية للشؤون الأكاديمية بين السابع من ربيع الأول ١٤٢٥ و١٢ رمضان ١٤٢٨، وصدر قرار تعيينه في ١٣ من الشهر نفسه عميدًا لكلية الصيدلة.

واشترك "عسيري" في عدد من اللجان وعدد من المؤتمرات والندوات في مجال تخصصه وفي المجالات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية وخارجها، ونشر عددًا من البحوث في مجال تخصصه في مجلات علمية محكمة متخصصة، كما أنه عضو في عدد من الجمعيات والمجالس العلمية داخل المملكة وخارجها في مجال تخصصه.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
04:10 PM

أمر ملكي بتعيين "يوسف عسيري" رئيسًا لجامعة الطائف.. تعرّف على سيرته

شكر القيادة على الثقة الكريمة.. والمسيرة تحمل رحلة علمية حافلة وخبرات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
4,543

صدر الأمر السامي الكريم، أمس الخميس، بالموافقة على تعيين الأستاذ الدكتور يوسف بن عبده عسيري، رئيسًا لجامعة الطائف، خَلَفًا لرئيسها المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن سالم الزهراني.

ورفع "عسيري" خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله، على الثقة السامية الكريمة بتعيينه رئيسًا لجامعة الطائف.

كما قدّم جزيل شكره إلى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على ما يقدمه من جهود لتطوير قطاع التعليم العالي، ورفع جودة وكفاءة مخرجاته، بسعيه الدؤوب للتطوير المؤسسي لمنظومة الجامعات الحكومية والأهلية.

وأكد أنه سيعمل مع جميع منسوبي جامعة الطائف للبناء فوق إنجازاتها الحالية، وبلوغ الآمال والتطلعات المنشودة من قطاع التعليم العالي الواردة في مرتكزات ومضامين رؤية المملكة ٢٠٣٠، وما نص عليه نظام الجامعات الجديد من نهج مؤسسي حديث يتطلب عملًا دؤوبًا وسعيًا حثيثًا من أعضاء هيئة التدريس والكادريْن الإداري والفني؛ لإنجاح تجربته الواعدة على مستوى الجامعة.

وأعرب رئيس جامعة الطائف الجديد، عن شكره وامتنانه لكل من سبقوه في قيادة الجامعة منذ تأسيسها إلى اليوم، وهم الدكتور عبدالإله بن عبدالعزيز باناجه رحمه الله، والدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، كما أعرب عن شكره وامتنانه لوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعد بن سالم الزهراني؛ على ما بذله من جهود خلال فترة تكليفه بإدارة ورئاسة الجامعة.

وعمل الدكتور يوسف بن عبده عبدالله عسيري، وكيلًا لجامعة الملك سعود للتخطيط والتطوير، وأستاذًا للصيدلة الإكلينيكة بكلية الصيدلة، وهو من مواليد مكة المكرمة، وتخرّج في كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود بالرياض، وحصل بعدها على درجة الماجستير في صيدلة المستشفيات من جامعة شمال كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل رئيس جامعة الطائف الجديد على شهادة الصيدلي المقيم من مستشفى جامعة شمال كارولينا، ثم درس عددًا من الدورات في الإدارة الصحية بكلية الصيدلة بجامعة فلوريدا بمدينة جينزفل بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما حصل على درجة الدكتوراه في العام ١٤١٧هـ الموافق ١٩٩٧م في علوم ومراكز الحد من التسمم من جامعة الباسفيك بمدينة ستاكتون في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وعاد بعدها عضوًا بهيئة تدريس بقسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة بجامعة الملك سعود بالرياض.

كما شغَل منصب وكيل كلية الصيدلة للشؤون الإدارية خلال الفترة من ٢١ صفر ١٤٢٢ إلى الثالث من جمادى الأول ١٤٢٥، ثم تَسَلّم منصب وكيل الكلية للشؤون الإدارية، ثم وكيلًا للكلية للشؤون الأكاديمية بين السابع من ربيع الأول ١٤٢٥ و١٢ رمضان ١٤٢٨، وصدر قرار تعيينه في ١٣ من الشهر نفسه عميدًا لكلية الصيدلة.

واشترك "عسيري" في عدد من اللجان وعدد من المؤتمرات والندوات في مجال تخصصه وفي المجالات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية وخارجها، ونشر عددًا من البحوث في مجال تخصصه في مجلات علمية محكمة متخصصة، كما أنه عضو في عدد من الجمعيات والمجالس العلمية داخل المملكة وخارجها في مجال تخصصه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,549
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,691
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,487
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,764

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني
قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة