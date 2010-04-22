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أوشكت على المغادرة.. جواز سفر مزور يوقف فلبينية قبيل سفرها للسعودية

مستندات متناقضة في اسمها وصورتها لاحظها ضباط الهجرة بمطار نينوي

أوقفت السلطات الأمنية في مطار نينوي اكينو الدولي بالفلبين، مسافرة إلى السعودية تحمل جواز سفر مزوراً.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن المسافرة من الجنسية الفلبينية تم إيقافها في المطار بعد الاشتباه في الجواز؛ حيث إن اسمها في الجواز يختلف عن اسمها الحقيقي.

وأشار إلى أن المسافرة كانت على وشك المغادرة إلى السعودية عندما لاحظ ضباط الهجرة في المطار مستندات متناقضة في اسمها وكذلك عن صورة جواز سفرها السابق.

السلطات الأمنية مطار نينوي اكينو الدولي

الرئيسية/ أخبار العالم

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أوشكت على المغادرة.. جواز سفر مزور يوقف فلبينية قبيل سفرها للسعودية
سبق

أوقفت السلطات الأمنية في مطار نينوي اكينو الدولي بالفلبين، مسافرة إلى السعودية تحمل جواز سفر مزوراً.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن المسافرة من الجنسية الفلبينية تم إيقافها في المطار بعد الاشتباه في الجواز؛ حيث إن اسمها في الجواز يختلف عن اسمها الحقيقي.

وأشار إلى أن المسافرة كانت على وشك المغادرة إلى السعودية عندما لاحظ ضباط الهجرة في المطار مستندات متناقضة في اسمها وكذلك عن صورة جواز سفرها السابق.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
01:20 PM

أوشكت على المغادرة.. جواز سفر مزور يوقف فلبينية قبيل سفرها للسعودية

مستندات متناقضة في اسمها وصورتها لاحظها ضباط الهجرة بمطار نينوي

A A A
خالد علي - الرياض
1
5,166

أوقفت السلطات الأمنية في مطار نينوي اكينو الدولي بالفلبين، مسافرة إلى السعودية تحمل جواز سفر مزوراً.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن المسافرة من الجنسية الفلبينية تم إيقافها في المطار بعد الاشتباه في الجواز؛ حيث إن اسمها في الجواز يختلف عن اسمها الحقيقي.

وأشار إلى أن المسافرة كانت على وشك المغادرة إلى السعودية عندما لاحظ ضباط الهجرة في المطار مستندات متناقضة في اسمها وكذلك عن صورة جواز سفرها السابق.

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