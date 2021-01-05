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وزير الخارجية: الاتفاق على طيّ كامل لنقاط الخلاف وعودة العلاقات الدبلوماسية

قال وزير الخارجية فيصل بن فرحان: إن اجتماع "قمة العلا" تمخض عنه طي كامل لنقاط الخلاف، وعودة العلاقات الدبلوماسية.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي أعقب لقاء القمة أن البيان تضمّن التزام كل الدول بإنهاء كل الموضوعات ذات الصلة؛ انطلاقاً من حرصها على ديمومة ما تضمنه #بيان_العلا وأن يتم من خلال المباحثات الثنائية تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب، والجرائم المنظمة بجميع صورها.

وزير الخارجية فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية: الاتفاق على طيّ كامل لنقاط الخلاف وعودة العلاقات الدبلوماسية
سبق

قال وزير الخارجية فيصل بن فرحان: إن اجتماع "قمة العلا" تمخض عنه طي كامل لنقاط الخلاف، وعودة العلاقات الدبلوماسية.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي أعقب لقاء القمة أن البيان تضمّن التزام كل الدول بإنهاء كل الموضوعات ذات الصلة؛ انطلاقاً من حرصها على ديمومة ما تضمنه #بيان_العلا وأن يتم من خلال المباحثات الثنائية تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب، والجرائم المنظمة بجميع صورها.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
07:50 PM

وزير الخارجية: الاتفاق على طيّ كامل لنقاط الخلاف وعودة العلاقات الدبلوماسية

A A A
عيسى الحربي - الرياض
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4,537

قال وزير الخارجية فيصل بن فرحان: إن اجتماع "قمة العلا" تمخض عنه طي كامل لنقاط الخلاف، وعودة العلاقات الدبلوماسية.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي أعقب لقاء القمة أن البيان تضمّن التزام كل الدول بإنهاء كل الموضوعات ذات الصلة؛ انطلاقاً من حرصها على ديمومة ما تضمنه #بيان_العلا وأن يتم من خلال المباحثات الثنائية تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب، والجرائم المنظمة بجميع صورها.

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