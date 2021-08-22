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شاهد.. برنامج "الإسلامية" لتصحيح الفاتحة بجنبات مسجد قباء تستوقف الحجاج

بتوجيهات "آل الشيخ".. ويستهدف آلاف الزائرين من ضيوف الرحمن

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برامجها العلمية والدعوية بالمدينة المنورة، حيث يأتي من ضمنها برنامج تصحيح تلاوة "الفاتحة" في جنبات مسجد قباء أول مسجد أسس على الإسلام والذي يزوره آلاف الحجاج خلال زيارتهم للمدينة المنورة بعد رحلة الحج، ضمن برامج الوزارة التوعوية والإرشادية.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة المشرف على المكتب التنفيذي لأعمال الوزارة بالحج بالمدينة المنورة، الشيخ قيس بن عبدالحميد المعيقلي، أن برنامج تصحيح تلاوة الفاتحة يأتي ضمن عشرات البرامج التوعوية والإرشادية التي تستهدف ضيوف الرحمن خلال تواجدهم بالمدينة المنورة، مبيناً حرص الوزارة على تعليم أكبر عدد من الحجاج قراءة الفاتحة والتي تعد ركناً من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بقراءتها.

وأشار "المعيقلي" إلى أن الوزارة كلفت أكثر من عشرين مدرساً متخصصاً في علوم القرآن الكريم وفنون القراءة لتصحيح قراءة المستفيدين من البرنامج والذين يتجاوز عددهم أكثر من ثلاثة آلاف من مختلف الجنسيات.

ونوه "المعيقلي" بالدعم الذي تجده برامج المكتب التنفيذي بالمدينة المنورة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لإنجاح خطة الوزارة بموسم الحج للعام الجاري ١٤٤٠هـ، لافتاً إلى أن الفرع يواصل تقديم الخدمات المتنوعة لضيوف الرحمن إلى جانب العناية بالمرافق التي تخدم ضيوف الرحمن والعمل على توفير كافة الخدمات.

وأكد الشيخ قيس المعيقلي أن برامج الوزارة في المدينة المنورة تتواصل حتى انتهاء موسم الحج ومغادرة آخر حاج منها، مشيداً بالتعاون من جميع العاملين في قطاعات الوزارة بالمدينة المنورة لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. برنامج "الإسلامية" لتصحيح الفاتحة بجنبات مسجد قباء تستوقف الحجاج
سبق

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برامجها العلمية والدعوية بالمدينة المنورة، حيث يأتي من ضمنها برنامج تصحيح تلاوة "الفاتحة" في جنبات مسجد قباء أول مسجد أسس على الإسلام والذي يزوره آلاف الحجاج خلال زيارتهم للمدينة المنورة بعد رحلة الحج، ضمن برامج الوزارة التوعوية والإرشادية.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة المشرف على المكتب التنفيذي لأعمال الوزارة بالحج بالمدينة المنورة، الشيخ قيس بن عبدالحميد المعيقلي، أن برنامج تصحيح تلاوة الفاتحة يأتي ضمن عشرات البرامج التوعوية والإرشادية التي تستهدف ضيوف الرحمن خلال تواجدهم بالمدينة المنورة، مبيناً حرص الوزارة على تعليم أكبر عدد من الحجاج قراءة الفاتحة والتي تعد ركناً من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بقراءتها.

وأشار "المعيقلي" إلى أن الوزارة كلفت أكثر من عشرين مدرساً متخصصاً في علوم القرآن الكريم وفنون القراءة لتصحيح قراءة المستفيدين من البرنامج والذين يتجاوز عددهم أكثر من ثلاثة آلاف من مختلف الجنسيات.

ونوه "المعيقلي" بالدعم الذي تجده برامج المكتب التنفيذي بالمدينة المنورة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لإنجاح خطة الوزارة بموسم الحج للعام الجاري ١٤٤٠هـ، لافتاً إلى أن الفرع يواصل تقديم الخدمات المتنوعة لضيوف الرحمن إلى جانب العناية بالمرافق التي تخدم ضيوف الرحمن والعمل على توفير كافة الخدمات.

وأكد الشيخ قيس المعيقلي أن برامج الوزارة في المدينة المنورة تتواصل حتى انتهاء موسم الحج ومغادرة آخر حاج منها، مشيداً بالتعاون من جميع العاملين في قطاعات الوزارة بالمدينة المنورة لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
11:21 PM

شاهد.. برنامج "الإسلامية" لتصحيح الفاتحة بجنبات مسجد قباء تستوقف الحجاج

بتوجيهات "آل الشيخ".. ويستهدف آلاف الزائرين من ضيوف الرحمن

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عبدالله العنزي - المدينة المنورة
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تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برامجها العلمية والدعوية بالمدينة المنورة، حيث يأتي من ضمنها برنامج تصحيح تلاوة "الفاتحة" في جنبات مسجد قباء أول مسجد أسس على الإسلام والذي يزوره آلاف الحجاج خلال زيارتهم للمدينة المنورة بعد رحلة الحج، ضمن برامج الوزارة التوعوية والإرشادية.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة المشرف على المكتب التنفيذي لأعمال الوزارة بالحج بالمدينة المنورة، الشيخ قيس بن عبدالحميد المعيقلي، أن برنامج تصحيح تلاوة الفاتحة يأتي ضمن عشرات البرامج التوعوية والإرشادية التي تستهدف ضيوف الرحمن خلال تواجدهم بالمدينة المنورة، مبيناً حرص الوزارة على تعليم أكبر عدد من الحجاج قراءة الفاتحة والتي تعد ركناً من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بقراءتها.

وأشار "المعيقلي" إلى أن الوزارة كلفت أكثر من عشرين مدرساً متخصصاً في علوم القرآن الكريم وفنون القراءة لتصحيح قراءة المستفيدين من البرنامج والذين يتجاوز عددهم أكثر من ثلاثة آلاف من مختلف الجنسيات.

ونوه "المعيقلي" بالدعم الذي تجده برامج المكتب التنفيذي بالمدينة المنورة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لإنجاح خطة الوزارة بموسم الحج للعام الجاري ١٤٤٠هـ، لافتاً إلى أن الفرع يواصل تقديم الخدمات المتنوعة لضيوف الرحمن إلى جانب العناية بالمرافق التي تخدم ضيوف الرحمن والعمل على توفير كافة الخدمات.

وأكد الشيخ قيس المعيقلي أن برامج الوزارة في المدينة المنورة تتواصل حتى انتهاء موسم الحج ومغادرة آخر حاج منها، مشيداً بالتعاون من جميع العاملين في قطاعات الوزارة بالمدينة المنورة لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

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