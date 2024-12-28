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أجواء مكة الخلابة.. أمطار ونسمات باردة

و مغمس مكة يعج بالمتنزهين

توافد عدد من أهالي مخططات شرق العاصمة المقدسة إلى مخطط المغمس، مساء اليوم، تزامنًا مع غياب أشعة الشمس منذ ساعات الصباح الباكر حجبتها الغيوم الكثيفة.

كما شهدت مخططات شرق مكة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة ساهمت في تغير لون التربة لم يخلُ الموقع من بعض الممارسات المخالفة كغزل المركبة في الموقع، معرضًا حياة المتواجدين للخطر.

بالإضافة إلى أن المدخل الوحيد للمغمس أحدث اختناقًا شبيهًا بعنق الزجاجة تكدست عنده المركبات الخارجة والداخلة.

وتمركزت آليات الدفاع المدني على الطريق في الموقع مستخدمة الأنوار التحذيرية على أهبة الاستعداد في حال الحاجة لها.

يذكر أن مخطط المغمس بين فترة وأخرى يتم إغلاقه بالعقوم الترابية لمنع دخول المركبات والمتنزهين بداخله، إلا أنهم يستطيعون اختراقه بمركباتهم في مثل هذه الأجواء الماطرة؛ للاستمتاع.

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أجواء مكة الخلابة.. أمطار ونسمات باردة
سبق

توافد عدد من أهالي مخططات شرق العاصمة المقدسة إلى مخطط المغمس، مساء اليوم، تزامنًا مع غياب أشعة الشمس منذ ساعات الصباح الباكر حجبتها الغيوم الكثيفة.

كما شهدت مخططات شرق مكة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة ساهمت في تغير لون التربة لم يخلُ الموقع من بعض الممارسات المخالفة كغزل المركبة في الموقع، معرضًا حياة المتواجدين للخطر.

بالإضافة إلى أن المدخل الوحيد للمغمس أحدث اختناقًا شبيهًا بعنق الزجاجة تكدست عنده المركبات الخارجة والداخلة.

وتمركزت آليات الدفاع المدني على الطريق في الموقع مستخدمة الأنوار التحذيرية على أهبة الاستعداد في حال الحاجة لها.

يذكر أن مخطط المغمس بين فترة وأخرى يتم إغلاقه بالعقوم الترابية لمنع دخول المركبات والمتنزهين بداخله، إلا أنهم يستطيعون اختراقه بمركباتهم في مثل هذه الأجواء الماطرة؛ للاستمتاع.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
07:21 PM

أجواء مكة الخلابة.. أمطار ونسمات باردة

و مغمس مكة يعج بالمتنزهين

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
2,014

توافد عدد من أهالي مخططات شرق العاصمة المقدسة إلى مخطط المغمس، مساء اليوم، تزامنًا مع غياب أشعة الشمس منذ ساعات الصباح الباكر حجبتها الغيوم الكثيفة.

كما شهدت مخططات شرق مكة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة ساهمت في تغير لون التربة لم يخلُ الموقع من بعض الممارسات المخالفة كغزل المركبة في الموقع، معرضًا حياة المتواجدين للخطر.

بالإضافة إلى أن المدخل الوحيد للمغمس أحدث اختناقًا شبيهًا بعنق الزجاجة تكدست عنده المركبات الخارجة والداخلة.

وتمركزت آليات الدفاع المدني على الطريق في الموقع مستخدمة الأنوار التحذيرية على أهبة الاستعداد في حال الحاجة لها.

يذكر أن مخطط المغمس بين فترة وأخرى يتم إغلاقه بالعقوم الترابية لمنع دخول المركبات والمتنزهين بداخله، إلا أنهم يستطيعون اختراقه بمركباتهم في مثل هذه الأجواء الماطرة؛ للاستمتاع.

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