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في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى: ثلاثة انتصارات وتعادل

استكملت اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم عبر أربع مواجهات، حيث تغلب هجر على نظيره نجران بهدف وحيد في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ليرتفع رصيد هجر إلى 22 نقطة في الصدارة في حين ظلّ نجران عند رصيده الحالي 17 نقطة في المرتبة الثامنة.

وعلى ملعبه في خميس مشيط، حقق ضمك فوزاً على ضيفه القيصومة بهدف وحيد ليرتفع رصيد ضمك إلى 22 نقطة في المركز الثاني في المقابل بقي القيصومة عند رصيده الحالي 8 نقاط في المرتبة العشرين.

وكسب النهضة مضيفه الطائي بهدفين دون ردّ ليرتفع رصيد النهضة إلى 12 نقطة في المرتبة الثامنة عشرة، بينما توقف رصيد الطائي عند 12 نقطة في المرتبة السابعة عشرة.

وعلى ملعب نادي الشعلة في الخرج، تقاسم فريقا الكوكب والنجوم نقاط اللقاء عقب تعادلهما الإيجابي بهدف لمثله، ليرتفع رصيد الكوكب إلى 11 نقطة في المركز التاسع عشر فيما ارتفع رصيد النجوم إلى 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتختتم مباريات الجولة غداً الأربعاء بإقامة 5 مواجهات هي كالآتي:

المجزل - الوشم

الشعلة - أبها

العين - جدة

الأنصار - الخليج

العدالة - الجبلين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى: ثلاثة انتصارات وتعادل
سبق

استكملت اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم عبر أربع مواجهات، حيث تغلب هجر على نظيره نجران بهدف وحيد في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ليرتفع رصيد هجر إلى 22 نقطة في الصدارة في حين ظلّ نجران عند رصيده الحالي 17 نقطة في المرتبة الثامنة.

وعلى ملعبه في خميس مشيط، حقق ضمك فوزاً على ضيفه القيصومة بهدف وحيد ليرتفع رصيد ضمك إلى 22 نقطة في المركز الثاني في المقابل بقي القيصومة عند رصيده الحالي 8 نقاط في المرتبة العشرين.

وكسب النهضة مضيفه الطائي بهدفين دون ردّ ليرتفع رصيد النهضة إلى 12 نقطة في المرتبة الثامنة عشرة، بينما توقف رصيد الطائي عند 12 نقطة في المرتبة السابعة عشرة.

وعلى ملعب نادي الشعلة في الخرج، تقاسم فريقا الكوكب والنجوم نقاط اللقاء عقب تعادلهما الإيجابي بهدف لمثله، ليرتفع رصيد الكوكب إلى 11 نقطة في المركز التاسع عشر فيما ارتفع رصيد النجوم إلى 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتختتم مباريات الجولة غداً الأربعاء بإقامة 5 مواجهات هي كالآتي:

المجزل - الوشم

الشعلة - أبها

العين - جدة

الأنصار - الخليج

العدالة - الجبلين

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
08:39 PM

في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى: ثلاثة انتصارات وتعادل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استكملت اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم عبر أربع مواجهات، حيث تغلب هجر على نظيره نجران بهدف وحيد في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ليرتفع رصيد هجر إلى 22 نقطة في الصدارة في حين ظلّ نجران عند رصيده الحالي 17 نقطة في المرتبة الثامنة.

وعلى ملعبه في خميس مشيط، حقق ضمك فوزاً على ضيفه القيصومة بهدف وحيد ليرتفع رصيد ضمك إلى 22 نقطة في المركز الثاني في المقابل بقي القيصومة عند رصيده الحالي 8 نقاط في المرتبة العشرين.

وكسب النهضة مضيفه الطائي بهدفين دون ردّ ليرتفع رصيد النهضة إلى 12 نقطة في المرتبة الثامنة عشرة، بينما توقف رصيد الطائي عند 12 نقطة في المرتبة السابعة عشرة.

وعلى ملعب نادي الشعلة في الخرج، تقاسم فريقا الكوكب والنجوم نقاط اللقاء عقب تعادلهما الإيجابي بهدف لمثله، ليرتفع رصيد الكوكب إلى 11 نقطة في المركز التاسع عشر فيما ارتفع رصيد النجوم إلى 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتختتم مباريات الجولة غداً الأربعاء بإقامة 5 مواجهات هي كالآتي:

المجزل - الوشم

الشعلة - أبها

العين - جدة

الأنصار - الخليج

العدالة - الجبلين

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