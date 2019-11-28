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6 إصابات في حادث مروري بأبها ثلاث منها في حالة حرجة

باشره ثلاث فرق إسعافية

وقع اليوم حادث مروري بمحالة أبها وتسبب في 6 إصابات، منها ثلاث حالتها حرجة.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري أن فرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث تصادم بين مركبتين على طريق المحالة قبل كلية المجتمع ما أدى إلى عدد من الإصابات.

وأضاف الشهري أنه فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ اليوم، توجهت ثلاث فرق إسعافية واتضح وجود 6 إصابات في الموقع، ثلاث منها في حالة حرجة جرى التعامل معها، ونقل خمس حالات للمستشفى السعودي الألماني عن طريق الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر بينما نقلت حالة عن طريق جهات أخرى مشاركة بالموقع .

حادث مروري الهلال الأحمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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6 إصابات في حادث مروري بأبها ثلاث منها في حالة حرجة
سبق

وقع اليوم حادث مروري بمحالة أبها وتسبب في 6 إصابات، منها ثلاث حالتها حرجة.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري أن فرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث تصادم بين مركبتين على طريق المحالة قبل كلية المجتمع ما أدى إلى عدد من الإصابات.

وأضاف الشهري أنه فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ اليوم، توجهت ثلاث فرق إسعافية واتضح وجود 6 إصابات في الموقع، ثلاث منها في حالة حرجة جرى التعامل معها، ونقل خمس حالات للمستشفى السعودي الألماني عن طريق الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر بينما نقلت حالة عن طريق جهات أخرى مشاركة بالموقع .

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
05:55 PM

6 إصابات في حادث مروري بأبها ثلاث منها في حالة حرجة

باشره ثلاث فرق إسعافية

A A A
محمد طيران - عسير
3
3,662

وقع اليوم حادث مروري بمحالة أبها وتسبب في 6 إصابات، منها ثلاث حالتها حرجة.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري أن فرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث تصادم بين مركبتين على طريق المحالة قبل كلية المجتمع ما أدى إلى عدد من الإصابات.

وأضاف الشهري أنه فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ اليوم، توجهت ثلاث فرق إسعافية واتضح وجود 6 إصابات في الموقع، ثلاث منها في حالة حرجة جرى التعامل معها، ونقل خمس حالات للمستشفى السعودي الألماني عن طريق الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر بينما نقلت حالة عن طريق جهات أخرى مشاركة بالموقع .

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