وقع اليوم حادث مروري بمحالة أبها وتسبب في 6 إصابات، منها ثلاث حالتها حرجة. وأوضح المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري أن فرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث تصادم بين مركبتين على طريق المحالة قبل كلية المجتمع ما أدى إلى عدد من الإصابات. وأضاف الشهري أنه فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ اليوم، توجهت ثلاث فرق إسعافية واتضح وجود 6 إصابات في الموقع، ثلاث منها في حالة حرجة جرى التعامل معها، ونقل خمس حالات للمستشفى السعودي الألماني عن طريق الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر بينما نقلت حالة عن طريق جهات أخرى مشاركة بالموقع .

6 إصابات في حادث مروري بأبها ثلاث منها في حالة حرجة محمد طيران سبق 2019-11-28 وقع اليوم حادث مروري بمحالة أبها وتسبب في 6 إصابات، منها ثلاث حالتها حرجة.



وأوضح المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري أن فرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث تصادم بين مركبتين على طريق المحالة قبل كلية المجتمع ما أدى إلى عدد من الإصابات.



وأضاف الشهري أنه فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ اليوم، توجهت ثلاث فرق إسعافية واتضح وجود 6 إصابات في الموقع، ثلاث منها في حالة حرجة جرى التعامل معها، ونقل خمس حالات للمستشفى السعودي الألماني عن طريق الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر بينما نقلت حالة عن طريق جهات أخرى مشاركة بالموقع .

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441 05:55 PM

6 إصابات في حادث مروري بأبها ثلاث منها في حالة حرجة باشره ثلاث فرق إسعافية





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وقع اليوم حادث مروري بمحالة أبها وتسبب في 6 إصابات، منها ثلاث حالتها حرجة.



وأوضح المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري أن فرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث تصادم بين مركبتين على طريق المحالة قبل كلية المجتمع ما أدى إلى عدد من الإصابات.



وأضاف الشهري أنه فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ اليوم، توجهت ثلاث فرق إسعافية واتضح وجود 6 إصابات في الموقع، ثلاث منها في حالة حرجة جرى التعامل معها، ونقل خمس حالات للمستشفى السعودي الألماني عن طريق الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر بينما نقلت حالة عن طريق جهات أخرى مشاركة بالموقع .