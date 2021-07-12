النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم الشرقية" تقدم 174 برنامجًا تدريبيًّا خلال فترة الصيف

تتضمن 1820 ساعة لرفع مستوى المعلمين والمعلمات

ترفع الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية، مستوى الأداء المهني لمعلمي ومعلمات المنطقة بتقديم 174 برنامجًا تدريبيًّا خلال فترة الصيف.

يأتي ذلك ضمن مشروع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي في مرحلته الثالثة عن بعد، وبعدد ساعات 1820 ساعة مهنية.

ويقف على تنفيذها والإشراف عليها 107 مدربين ومدربات عبر 138 قاعة افتراضية تتنوّع فيها البرامج التدريبية التي بدأت فعليًّا في مجالات عدة؛ منها: "القيادة والأمن السيبراني والقياس والتقويم ومهارات البحث والتعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم والتربية الصحية والبدنية والأمن والسلامة المدرسية واللغة الإنجليزية عام والتحضير لاختبار الإيلتس والموهوبون والتعليم المستمر والتربية الأسرية والتوجيه والإرشاد والنشاط الطلابي والإعلام والتواصل الاجتماعي والمختبرات المدرسية واللغة الصينية، والقرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والعلوم الطبيعية والتربية الخاصة، وغيرها من البرامج التي تبلغ قرابة عشرين مجالًا".

وقال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص: إن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي 2020، تهدف إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لهذه الفترة من خلال توفير خيارات متنوعة من البرامج التطويرية بما ينعكس إيجابًا على تحسين الممارسات التعليمية ونواتج التعلم.

وأضاف: برامج التدريب النوعية تسعى للمساهمة في تحقيق إعداد المعلمين والمعلمات وتأهيلهم بما يدعم ويحقق هدف رفع كفاءة الأداء وتجويد نواتج التعلم من خلال المبادرات والمشاريع النوعية.

وأكد "الباحص" أن البرامج التطويرية الحالية تمت برمجتها "عن بُعد" إنفاذًا لتوجيهات الدولة -حفظها الله- بالعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن حزمة البرامج الحالية تأتي استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي كمرحلة ثالثة.

واعتبر أن إطلاق البرامج خلال الإجازة الصيفية لهذا العام "عن بُعد" يتواكب مع إمكانية استثمار القدرات التقنية الفائقة.

وأوضح أن إدارة التعليم في المنطقة الشرقية شكلت لجنتَين تنفيذيتَين؛ إحداهما للبنين، والأخرى للبنات؛ لتخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج "عن بُعد" بما يراعي مستوى عاليًا في الأمن السيبراني في منصات التدريب، وتتضمن احتياجات المدرب من مشاركة سطح المكتب، وإرسال الملفات، والتصويت.. وغيرها، وهي تتوافق مع البرمجيات وأنظمة التشغيل المختلفة، وتحتوي على عنصر التفاعلية بين المدرب والمتدرب والمحتوى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم الشرقية" تقدم 174 برنامجًا تدريبيًّا خلال فترة الصيف
سبق

ترفع الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية، مستوى الأداء المهني لمعلمي ومعلمات المنطقة بتقديم 174 برنامجًا تدريبيًّا خلال فترة الصيف.

يأتي ذلك ضمن مشروع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي في مرحلته الثالثة عن بعد، وبعدد ساعات 1820 ساعة مهنية.

ويقف على تنفيذها والإشراف عليها 107 مدربين ومدربات عبر 138 قاعة افتراضية تتنوّع فيها البرامج التدريبية التي بدأت فعليًّا في مجالات عدة؛ منها: "القيادة والأمن السيبراني والقياس والتقويم ومهارات البحث والتعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم والتربية الصحية والبدنية والأمن والسلامة المدرسية واللغة الإنجليزية عام والتحضير لاختبار الإيلتس والموهوبون والتعليم المستمر والتربية الأسرية والتوجيه والإرشاد والنشاط الطلابي والإعلام والتواصل الاجتماعي والمختبرات المدرسية واللغة الصينية، والقرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والعلوم الطبيعية والتربية الخاصة، وغيرها من البرامج التي تبلغ قرابة عشرين مجالًا".

وقال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص: إن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي 2020، تهدف إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لهذه الفترة من خلال توفير خيارات متنوعة من البرامج التطويرية بما ينعكس إيجابًا على تحسين الممارسات التعليمية ونواتج التعلم.

وأضاف: برامج التدريب النوعية تسعى للمساهمة في تحقيق إعداد المعلمين والمعلمات وتأهيلهم بما يدعم ويحقق هدف رفع كفاءة الأداء وتجويد نواتج التعلم من خلال المبادرات والمشاريع النوعية.

وأكد "الباحص" أن البرامج التطويرية الحالية تمت برمجتها "عن بُعد" إنفاذًا لتوجيهات الدولة -حفظها الله- بالعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن حزمة البرامج الحالية تأتي استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي كمرحلة ثالثة.

واعتبر أن إطلاق البرامج خلال الإجازة الصيفية لهذا العام "عن بُعد" يتواكب مع إمكانية استثمار القدرات التقنية الفائقة.

وأوضح أن إدارة التعليم في المنطقة الشرقية شكلت لجنتَين تنفيذيتَين؛ إحداهما للبنين، والأخرى للبنات؛ لتخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج "عن بُعد" بما يراعي مستوى عاليًا في الأمن السيبراني في منصات التدريب، وتتضمن احتياجات المدرب من مشاركة سطح المكتب، وإرسال الملفات، والتصويت.. وغيرها، وهي تتوافق مع البرمجيات وأنظمة التشغيل المختلفة، وتحتوي على عنصر التفاعلية بين المدرب والمتدرب والمحتوى.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
07:54 PM

"تعليم الشرقية" تقدم 174 برنامجًا تدريبيًّا خلال فترة الصيف

تتضمن 1820 ساعة لرفع مستوى المعلمين والمعلمات

A A A
عبدالله السالم - الدمام
0
195

ترفع الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية، مستوى الأداء المهني لمعلمي ومعلمات المنطقة بتقديم 174 برنامجًا تدريبيًّا خلال فترة الصيف.

يأتي ذلك ضمن مشروع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي في مرحلته الثالثة عن بعد، وبعدد ساعات 1820 ساعة مهنية.

ويقف على تنفيذها والإشراف عليها 107 مدربين ومدربات عبر 138 قاعة افتراضية تتنوّع فيها البرامج التدريبية التي بدأت فعليًّا في مجالات عدة؛ منها: "القيادة والأمن السيبراني والقياس والتقويم ومهارات البحث والتعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم والتربية الصحية والبدنية والأمن والسلامة المدرسية واللغة الإنجليزية عام والتحضير لاختبار الإيلتس والموهوبون والتعليم المستمر والتربية الأسرية والتوجيه والإرشاد والنشاط الطلابي والإعلام والتواصل الاجتماعي والمختبرات المدرسية واللغة الصينية، والقرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والعلوم الطبيعية والتربية الخاصة، وغيرها من البرامج التي تبلغ قرابة عشرين مجالًا".

وقال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص: إن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي 2020، تهدف إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لهذه الفترة من خلال توفير خيارات متنوعة من البرامج التطويرية بما ينعكس إيجابًا على تحسين الممارسات التعليمية ونواتج التعلم.

وأضاف: برامج التدريب النوعية تسعى للمساهمة في تحقيق إعداد المعلمين والمعلمات وتأهيلهم بما يدعم ويحقق هدف رفع كفاءة الأداء وتجويد نواتج التعلم من خلال المبادرات والمشاريع النوعية.

وأكد "الباحص" أن البرامج التطويرية الحالية تمت برمجتها "عن بُعد" إنفاذًا لتوجيهات الدولة -حفظها الله- بالعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن حزمة البرامج الحالية تأتي استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي كمرحلة ثالثة.

واعتبر أن إطلاق البرامج خلال الإجازة الصيفية لهذا العام "عن بُعد" يتواكب مع إمكانية استثمار القدرات التقنية الفائقة.

وأوضح أن إدارة التعليم في المنطقة الشرقية شكلت لجنتَين تنفيذيتَين؛ إحداهما للبنين، والأخرى للبنات؛ لتخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج "عن بُعد" بما يراعي مستوى عاليًا في الأمن السيبراني في منصات التدريب، وتتضمن احتياجات المدرب من مشاركة سطح المكتب، وإرسال الملفات، والتصويت.. وغيرها، وهي تتوافق مع البرمجيات وأنظمة التشغيل المختلفة، وتحتوي على عنصر التفاعلية بين المدرب والمتدرب والمحتوى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,755
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,039
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,775
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,975

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد
ما بعد "كورونا"!

ما بعد "كورونا"!

ساير المنيعي
السياحة العلاجية.. استثمار المستقبل

السياحة العلاجية.. استثمار المستقبل

علي آل شرمة
الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة