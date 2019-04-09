انحراف ينتهي باصطدام وانقلاب حافلة معلمات واحتجاز إحداهن

بطريق عشيرة المحاني.. خلّف إصابتين خفيفتين وهلعًا بين المعلمات

باشرت فِرَق الهلال الأحمر بالطائف، حادث اصطدام حافلة معلمات بعمود إنارة، وانقلابها، عقب انحراف مركبة أخرى عليها، مخلّفة احتجاز معلمة وإصابتها بإصابة خفيفة، وكذلك سائق المركبة؛ فيما ساعد المتواجدون بالمكان باقي المعلمات المصابات بالهلع.

وأوضح شاهد العيان المواطن عايش السفياني، أن الحادث وقع صباح اليوم عند الساعة 6 صباحًا، بين حافلة تُقِل معلمات ومركبة أخرى انحرفت عليها؛ مما تسبب في اصطدام حافلة المعلمات بأعمدة الإنارة وانقلابها، على طريق عشيرة المحاني؛ فيما سارع المواطنون المتواجدون بالمكان لإنقاذ المعلمات، واحتُجزت إحداهن داخل السيارة وتم إخراجها بعد تعرضها لإصابات وُصفت بالخفيفة، وأصيب أيضًا سائق الحافلة.

وأشار المواطن السفياني إلى أن الجهات المعنية باشرت على الفور الحادث، وبذلت جهودها للإسهام في إخراج المعلمة المحتجزة جراء الحادث ونقلها.

يشار إلى أن العديد من المعلمات أصبن بالإحباط؛ إثر صدور حركة النقل الخارجي الأخيرة، التي لم تلبِّ طموحاتهن أو تنهي معاناتهن مع الغربة أو قطع المسافات الطويلة ذهابًا وإيابًا لمباشرة أعمالهن.