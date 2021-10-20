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نزلاء سجن العرضيات يتعرفون على مضار آفات التدخين والمخدرات

عبر برنامج تثقيفي نفذته جمعية كفى .. و"الزبيدي" يشكر مدير الشعبة

نفذت جمعية كفى بمحافظة القنفذة برنامجًا تثقيفيًا بعنوان "أضرار التدخين والمخدرات" لنزلاء سجن العرضيات.

وقدم مدير جمعية كفى بالقنفذة حمزة الحليسي، عرضًا مرئيًا عن الأمراض والعواقب التي يسببها تعاطي السجائر والمخدرات للأفراد والمجتمع، وذلك من خلال دمار الشخص وزعزعة استقرار أسرته والتي تمثل اللبنة الأساسية للمجتمع.

وفي السياق نفسه، شكر المشرف العام على جمعية كفى بالقنفذة محمد صالح الزبيدي، مدير شعبة سجن العرضيات النقيب حسن الزهراني، على ترحيبه ببرامج كفى ودعمه لها، موضحًا أن هذا التعاون يُسهم بشكل كبير في تحسين سلوك النزلاء وما تتركه المحاضرات التوعوية والإرشادية من أثر إيجابي يُسهم في إعادة تأهيل النزلاء.

القنفذة جمعية كفى العرضيات سجن العرضيات السجون أضرار التدخين والمخدرات

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نزلاء سجن العرضيات يتعرفون على مضار آفات التدخين والمخدرات
سبق

نفذت جمعية كفى بمحافظة القنفذة برنامجًا تثقيفيًا بعنوان "أضرار التدخين والمخدرات" لنزلاء سجن العرضيات.

وقدم مدير جمعية كفى بالقنفذة حمزة الحليسي، عرضًا مرئيًا عن الأمراض والعواقب التي يسببها تعاطي السجائر والمخدرات للأفراد والمجتمع، وذلك من خلال دمار الشخص وزعزعة استقرار أسرته والتي تمثل اللبنة الأساسية للمجتمع.

وفي السياق نفسه، شكر المشرف العام على جمعية كفى بالقنفذة محمد صالح الزبيدي، مدير شعبة سجن العرضيات النقيب حسن الزهراني، على ترحيبه ببرامج كفى ودعمه لها، موضحًا أن هذا التعاون يُسهم بشكل كبير في تحسين سلوك النزلاء وما تتركه المحاضرات التوعوية والإرشادية من أثر إيجابي يُسهم في إعادة تأهيل النزلاء.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
10:40 PM

نزلاء سجن العرضيات يتعرفون على مضار آفات التدخين والمخدرات

عبر برنامج تثقيفي نفذته جمعية كفى .. و"الزبيدي" يشكر مدير الشعبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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نفذت جمعية كفى بمحافظة القنفذة برنامجًا تثقيفيًا بعنوان "أضرار التدخين والمخدرات" لنزلاء سجن العرضيات.

وقدم مدير جمعية كفى بالقنفذة حمزة الحليسي، عرضًا مرئيًا عن الأمراض والعواقب التي يسببها تعاطي السجائر والمخدرات للأفراد والمجتمع، وذلك من خلال دمار الشخص وزعزعة استقرار أسرته والتي تمثل اللبنة الأساسية للمجتمع.

وفي السياق نفسه، شكر المشرف العام على جمعية كفى بالقنفذة محمد صالح الزبيدي، مدير شعبة سجن العرضيات النقيب حسن الزهراني، على ترحيبه ببرامج كفى ودعمه لها، موضحًا أن هذا التعاون يُسهم بشكل كبير في تحسين سلوك النزلاء وما تتركه المحاضرات التوعوية والإرشادية من أثر إيجابي يُسهم في إعادة تأهيل النزلاء.

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