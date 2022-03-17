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المغرب يعلن ثاني وفاة بـ"كورونا" والجزائر تكشف عن الخامسة

الأولى سجّلت 38 إصابة حتى الآن.. والثانية وصلت إلى الرقم 60

أعلنت المملكة المغربية، اليوم، عن تسجيل ثاني حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، لشخص يبلغ من العمر 79 سنة، ويقطن في مدينة سلا، وكان يعاني من أمراض مزمنة.

وبذلك تكون حصيلة الفيروس في المغرب حتى الآن، حالتا وفاة، و38 إصابة مؤكدة.

من ناحية أخرى، سجلت ولاية البليدة الجزائرية، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 49 سنة، وهو مصاب بمرض مزمن.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الجزائر، إلى 5 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مساء أمس الاثنين، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالجزائر؛ ليرتفع العدد إلى60 حالة مؤكدة.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب يعلن ثاني وفاة بـ"كورونا" والجزائر تكشف عن الخامسة
سبق

أعلنت المملكة المغربية، اليوم، عن تسجيل ثاني حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، لشخص يبلغ من العمر 79 سنة، ويقطن في مدينة سلا، وكان يعاني من أمراض مزمنة.

وبذلك تكون حصيلة الفيروس في المغرب حتى الآن، حالتا وفاة، و38 إصابة مؤكدة.

من ناحية أخرى، سجلت ولاية البليدة الجزائرية، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 49 سنة، وهو مصاب بمرض مزمن.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الجزائر، إلى 5 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مساء أمس الاثنين، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالجزائر؛ ليرتفع العدد إلى60 حالة مؤكدة.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
02:36 PM

المغرب يعلن ثاني وفاة بـ"كورونا" والجزائر تكشف عن الخامسة

الأولى سجّلت 38 إصابة حتى الآن.. والثانية وصلت إلى الرقم 60

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المملكة المغربية، اليوم، عن تسجيل ثاني حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، لشخص يبلغ من العمر 79 سنة، ويقطن في مدينة سلا، وكان يعاني من أمراض مزمنة.

وبذلك تكون حصيلة الفيروس في المغرب حتى الآن، حالتا وفاة، و38 إصابة مؤكدة.

من ناحية أخرى، سجلت ولاية البليدة الجزائرية، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 49 سنة، وهو مصاب بمرض مزمن.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الجزائر، إلى 5 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مساء أمس الاثنين، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالجزائر؛ ليرتفع العدد إلى60 حالة مؤكدة.

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