بالصور.. إطلاق أكبر مشروع كوميدي بالمملكة في جدة

الجوائز تشمل 4 سيارات توزّع على الحضور.. برعاية "سبق"

أطلقت مؤسسة "رؤية"، برعاية إعلامية من "سبق"، أكبر مشروع كوميدي، يعدّ الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، على أرض مركز جدة للمنتديات والفعاليات، يستمر حتى مساء الأحد القادم.

ويحضر المهرجان عدد كبير من الزوار وتتنوع فيه الفقرات، ما بين كوميدية وغنائية، وسيستمر المهرجان حتى مساء الأحد على أرض مركز جدة للمنتديات والفعاليات "الحارثي".

يذكر أن المشروع يعتبر الأول من نوعه في المملكة، ويشارك فيه عدد من نجوم الكوميديا من العالم العربي، بإقامة عرضين يوميًا خلال الأيام الأربعة, حيث يبدأ العرض الأول الساعة الثامنة مساءً حتى التاسعة والنصف، ثم العرض الثاني من العاشرة والنصف حتى الثانية عشرة.

وهناك جوائز توزع على الحضور منها أربع سيارات توزع من خلال سحب يومي بواقع سيارة يوميًا مع نشر اسم الفائز على شاشة "ستار أفنيو مول" بجدة، بالإضافة إلى جوائز أخرى تشمل "جوالات وأجهزة بلاي ستيشن"، تتجاوز قيمتها 200 ألف ريال .