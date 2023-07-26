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"الفضلي" يقف ميدانياً على استعدادات منظومة البيئة والمياه لموسم الحج

للوقوف على الخطط التشغيلية في كل من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

تفقد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، سير أعمال وجاهزية قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، للوقوف على الخطط التشغيلية لخدمات المياه والخدمات البيئية في كل من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ومن المقرر ضخ وتوزيع نحو 41 مليون م3 من المياه خلال هذا الموسم، إضافة إلى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لتوفير سبل الراحة للحجاج طوال تواجدهم في الأراضي المقدسة، وتقديم خدمة أرصادية للحجاج والقطاعات الحكومية.

بدأت الجولة التفقدية للمهندس الفضلي بالوقوف على سير أعمال مشروع إنشاء خزانين احتياطية إضافية بجوار خزان المليون في المعيصم، والمنفذ من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بسعة تصميمة تبلغ 340 ألف متر مكعب، وزيارة مقر شركة المياه الوطنية في منى، واستعراض سير أعمال مشاريع الخدمات التي تقدمها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، للتأكد من جاهزية هذه المرافق في ظل الاستعدادات والخطط التي وضعت لموسم حج هذا العام، والتركيز على توفير كميات المياه اللازمة لحجاج بيت الله الحرام خلال تواجدهم في الأراضي المقدسة.

واطلع الفضلي على مستوى جاهزية مرافق شركة المياه الوطنية، ومنظومتها التشغيلية والفنية لخدمات المياه والصرف الصحي والتقنيات المستخدمة لإدارة وتوزيع المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ووقف على استعدادات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المشاعر بمرصد منى، والتي تقدم المعلومات الأرصادية والرقابة على الالتزام البيئي للجهات المستفيدة وفقاً للخطط المعدة لذلك.

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"الفضلي" يقف ميدانياً على استعدادات منظومة البيئة والمياه لموسم الحج
سبق

تفقد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، سير أعمال وجاهزية قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، للوقوف على الخطط التشغيلية لخدمات المياه والخدمات البيئية في كل من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ومن المقرر ضخ وتوزيع نحو 41 مليون م3 من المياه خلال هذا الموسم، إضافة إلى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لتوفير سبل الراحة للحجاج طوال تواجدهم في الأراضي المقدسة، وتقديم خدمة أرصادية للحجاج والقطاعات الحكومية.

بدأت الجولة التفقدية للمهندس الفضلي بالوقوف على سير أعمال مشروع إنشاء خزانين احتياطية إضافية بجوار خزان المليون في المعيصم، والمنفذ من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بسعة تصميمة تبلغ 340 ألف متر مكعب، وزيارة مقر شركة المياه الوطنية في منى، واستعراض سير أعمال مشاريع الخدمات التي تقدمها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، للتأكد من جاهزية هذه المرافق في ظل الاستعدادات والخطط التي وضعت لموسم حج هذا العام، والتركيز على توفير كميات المياه اللازمة لحجاج بيت الله الحرام خلال تواجدهم في الأراضي المقدسة.

واطلع الفضلي على مستوى جاهزية مرافق شركة المياه الوطنية، ومنظومتها التشغيلية والفنية لخدمات المياه والصرف الصحي والتقنيات المستخدمة لإدارة وتوزيع المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ووقف على استعدادات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المشاعر بمرصد منى، والتي تقدم المعلومات الأرصادية والرقابة على الالتزام البيئي للجهات المستفيدة وفقاً للخطط المعدة لذلك.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
02:11 PM

"الفضلي" يقف ميدانياً على استعدادات منظومة البيئة والمياه لموسم الحج

للوقوف على الخطط التشغيلية في كل من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

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متعب البقمي - الطائف
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1,636

تفقد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، سير أعمال وجاهزية قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، للوقوف على الخطط التشغيلية لخدمات المياه والخدمات البيئية في كل من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ومن المقرر ضخ وتوزيع نحو 41 مليون م3 من المياه خلال هذا الموسم، إضافة إلى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لتوفير سبل الراحة للحجاج طوال تواجدهم في الأراضي المقدسة، وتقديم خدمة أرصادية للحجاج والقطاعات الحكومية.

بدأت الجولة التفقدية للمهندس الفضلي بالوقوف على سير أعمال مشروع إنشاء خزانين احتياطية إضافية بجوار خزان المليون في المعيصم، والمنفذ من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بسعة تصميمة تبلغ 340 ألف متر مكعب، وزيارة مقر شركة المياه الوطنية في منى، واستعراض سير أعمال مشاريع الخدمات التي تقدمها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، للتأكد من جاهزية هذه المرافق في ظل الاستعدادات والخطط التي وضعت لموسم حج هذا العام، والتركيز على توفير كميات المياه اللازمة لحجاج بيت الله الحرام خلال تواجدهم في الأراضي المقدسة.

واطلع الفضلي على مستوى جاهزية مرافق شركة المياه الوطنية، ومنظومتها التشغيلية والفنية لخدمات المياه والصرف الصحي والتقنيات المستخدمة لإدارة وتوزيع المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ووقف على استعدادات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المشاعر بمرصد منى، والتي تقدم المعلومات الأرصادية والرقابة على الالتزام البيئي للجهات المستفيدة وفقاً للخطط المعدة لذلك.

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