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"لاعب عاطل" يقود هجوم الاتحاد

أعلنت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي التعاقد مع اللاعب الايفواري ويلفيرد بوني لقيادة خط هجوم النادي بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم.

وجرى توقيع العقد في دبي بحضور الحائلي ونائبه أحمد كعكي وذلك بعد اجتياز اللاعب الفحص الطبي.

ولم يلعب اللاعب هذا الموسم أي مباراة وذلك بعد انتهاء عقده مع ناديه سوانزي سيتي الإنجليزي حيث لم يتم تجديد عقده.

وسبق للاعب تمثيل أندية أوروبية ونادي العربي القطري.

الاتحاد رئيس الاتحاد أنمار الحائلي ويلفيرد بوني

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"لاعب عاطل" يقود هجوم الاتحاد
سبق

أعلنت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي التعاقد مع اللاعب الايفواري ويلفيرد بوني لقيادة خط هجوم النادي بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم.

وجرى توقيع العقد في دبي بحضور الحائلي ونائبه أحمد كعكي وذلك بعد اجتياز اللاعب الفحص الطبي.

ولم يلعب اللاعب هذا الموسم أي مباراة وذلك بعد انتهاء عقده مع ناديه سوانزي سيتي الإنجليزي حيث لم يتم تجديد عقده.

وسبق للاعب تمثيل أندية أوروبية ونادي العربي القطري.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
12:31 AM

"لاعب عاطل" يقود هجوم الاتحاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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9,592

أعلنت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي التعاقد مع اللاعب الايفواري ويلفيرد بوني لقيادة خط هجوم النادي بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم.

وجرى توقيع العقد في دبي بحضور الحائلي ونائبه أحمد كعكي وذلك بعد اجتياز اللاعب الفحص الطبي.

ولم يلعب اللاعب هذا الموسم أي مباراة وذلك بعد انتهاء عقده مع ناديه سوانزي سيتي الإنجليزي حيث لم يتم تجديد عقده.

وسبق للاعب تمثيل أندية أوروبية ونادي العربي القطري.

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