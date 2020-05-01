"الإسلامية" تدشِّن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين بالأرجنتين والبوسنة والهرسك

"آل الشيخ": سيتم تنفيذه في بقية دول البلقان.. ويستفيد منه قرابة 60 ألف صائم

دشَّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس آيروس بجمهورية الأرجنتين، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتفطير الصائمين لعام 1441هـ.

وتفصيلاً، يستهدف البرنامج قرابة 4000 صائم في الأرجنتين، وتم تدشينه بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين محمد آل عيدان، ومدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الشيخ علي بن عوضة الشمراني، ومنسوبي السفارة والمركز.

وفي هذا الصدد أوضح "آل عيدان" أن مشروع خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - لتفطير الصائمين جزء من المشاريع الضخمة المقدَّمة للمسلمين بالعالم في شهر رمضان الكريم؛ وهو ما يجسد حرص القيادة الرشيدة - رعاها الله - على اجتماع المسلمين في أجواء روحانية، تملؤها المحبة والأخوة الصادقة، في مشهد يعزز وحدة المسلمين وتآلفهم وتآخيهم.

وقال آل عيدان: نلمس في الأرجنتين كل المحبة والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على عنايتهما ورعايتهما كل عمل يخدم المسلمين.

منوهًا بدور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في متابعة هذه البرامج، وتنفيذها وفق توجيهات القيادة بكل احترافية.

من جانبه، أوضح مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي أن البرنامج يستهدف أكثر من 4000 صائم بتوزيع أربعمائة سلة غذائية متكاملة، تحوي كل متطلبات الأُسر من الغذاء في الشهر الكريم. مشيرًا إلى أن المركز يعمل على توزيعها وفق الإجراءات الاحترازية التي تواكب بها الوزارة مختلف الجهود الدولية لمنع انتشار وباء كورونا.

ورفع الشيخ الشمراني الشكر وعظيم الامتنان للقيادة الرشيدة على دعمها السخي لكل المشاريع الخيرية التي تلامس حاجة المسلمين في الشهر الكريم.

كما شكر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد على دعمه ومتابعته المستمرة لكل مناشط وبرامج وأعمال المركز، التي أسهمت في تميُّز مخرجاتها.

وفي سياق متصل، أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو، حفل تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لهذا لعام 1441هـ في دولة البوسنة والهرسك، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك هاني بن عبدالله مؤمنة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية ياسنة آغيتش، ومحافظ مدينة سراييفو عبدالله سكاكا، ورئيس قسم الرعاية الاجتماعية في المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك إبراهيم ملانوفيتش، ووسائل الإعلام المختلفة، وعدد من المستفيدين من البرنامج.

وأفاد مدير مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو، الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ، بأنه نظرًا للظروف الصحية العالمية لهذا العام فإن البرنامج يكون تنفيذه من خلال السلال الغذائية التي تُوزَّع على المحتاجين في جميع مناطق البوسنة والهرسك.

وأشار "آل الشيخ" إلى أن البرنامج سينفَّذ في بقية دول البلقان الأخرى المشمولة أيضًا بالبرنامج؛ إذ ستُوزَّع السلال في كرواتيا وصربيا ومقدونيا وألبانيا وكوسوفا والجبل الأسود من خلال دعاة الوزارة المنتشرين في هذه الدول، بالتعاون مع المشيخات الإسلامية فيها.

وقدَّر أن يستفيد من البرنامج هذا العام في هذه الدول ما يقرب من 60 ألف صائم.

ورفع الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعمهما المستمر والمتواصل لأشقائهما في دولة البوسنة والهرسك من خلال هذه المشاريع التي لامست احتياجاتهم، ولاسيما في ظل تفشي فيروس كورونا، وتضرُّر الكثير من جراء الركود الاقتصادي العالمي.

وقدَّم الشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على دعمه ومتابعته أعمال وبرامج المركز، سائلاً الله أن يحفظ المملكة وقيادتها الرشيدة، وأن يزيل الوباء والبلاء عنها وجميع بلاد العالم.



يُذكر أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين ينفَّذ هذا العام في 18 دولة حول العالم، بمتابعة وإشراف مباشر من معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي يتابع سير هذه المشاريع، ويدعم أعمالها في جميع الدول المستهدفة بالبرنامج.

كما يحظى البرنامج بإشادة واسعة من الشعوب المسلمة في تلك الدول.