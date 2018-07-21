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إخلاء 20 عاملاً إثر حريق شبّ في محلات بـ"صناعية سكاكا"

مساحته تجاوزت 2000 متر.. ولا إصابات

أخلت طواقم الدفاع المدني بمدينة سكاكا، 20 عاملاً من الصناعية الأولى هناك، عقب حريق اندلع في عدة محلات، تجاوزت مساحته (2000) متر مربع.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي إن "فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت فجر اليوم، بلاغاً حول حادث حريق بالصناعية الأولى بمدينة سكاكا بعدة محلات متنوعة، حيث انتقلت فرق الدفاع المدني المتخصصة المزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة وذلك لمواجهة مثل هذه الحوادث".

وأضاف: "تم إخلاء عدد (٢٠) شخصاً من العمالة الوافدة، وإخماد الحريق بالكامل بمساحة تقدر (2000) متر، دون حدوث إصابات أو وفيات ولله الحمد، وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص لإكمال اللازم".

وشَكر "الضويحي" الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني، متمثلة بالهلال الأحمر وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأمنية (الشرطة والمرور والدوريات الأمنية)، بالإضافة إلى شركة الكهرباء؛ لجهودهم المساندة حتى انتهاء الحادثة.


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إخلاء 20 عاملاً إثر حريق شبّ في محلات بـ"صناعية سكاكا"
سبق

أخلت طواقم الدفاع المدني بمدينة سكاكا، 20 عاملاً من الصناعية الأولى هناك، عقب حريق اندلع في عدة محلات، تجاوزت مساحته (2000) متر مربع.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي إن "فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت فجر اليوم، بلاغاً حول حادث حريق بالصناعية الأولى بمدينة سكاكا بعدة محلات متنوعة، حيث انتقلت فرق الدفاع المدني المتخصصة المزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة وذلك لمواجهة مثل هذه الحوادث".

وأضاف: "تم إخلاء عدد (٢٠) شخصاً من العمالة الوافدة، وإخماد الحريق بالكامل بمساحة تقدر (2000) متر، دون حدوث إصابات أو وفيات ولله الحمد، وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص لإكمال اللازم".

وشَكر "الضويحي" الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني، متمثلة بالهلال الأحمر وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأمنية (الشرطة والمرور والدوريات الأمنية)، بالإضافة إلى شركة الكهرباء؛ لجهودهم المساندة حتى انتهاء الحادثة.


21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
04:29 PM

إخلاء 20 عاملاً إثر حريق شبّ في محلات بـ"صناعية سكاكا"

مساحته تجاوزت 2000 متر.. ولا إصابات

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فهد الغبيوي - الجوف
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أخلت طواقم الدفاع المدني بمدينة سكاكا، 20 عاملاً من الصناعية الأولى هناك، عقب حريق اندلع في عدة محلات، تجاوزت مساحته (2000) متر مربع.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي إن "فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت فجر اليوم، بلاغاً حول حادث حريق بالصناعية الأولى بمدينة سكاكا بعدة محلات متنوعة، حيث انتقلت فرق الدفاع المدني المتخصصة المزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة وذلك لمواجهة مثل هذه الحوادث".

وأضاف: "تم إخلاء عدد (٢٠) شخصاً من العمالة الوافدة، وإخماد الحريق بالكامل بمساحة تقدر (2000) متر، دون حدوث إصابات أو وفيات ولله الحمد، وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص لإكمال اللازم".

وشَكر "الضويحي" الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني، متمثلة بالهلال الأحمر وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأمنية (الشرطة والمرور والدوريات الأمنية)، بالإضافة إلى شركة الكهرباء؛ لجهودهم المساندة حتى انتهاء الحادثة.


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