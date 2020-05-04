"آل جندب" للمرتبة التاسعة في بلدية محايل عسير
أصدر سعيد بن علي بن حافظ، رئيس بلدية محافظة محايل عسير، قرارًا بترقية محمد بن عبدالله آل جندب، مدير فرع البلدية بتهامة بللسمر وبللحمر، للمرتبة التاسعة.
وعبَّر آل جندب عن شكره وتقديره لرئيس البلدية على هذه الثقة، والتحفيز الكبير لمواصلة خدمة الوطن والمواطنين تطبيقًا لتوجيهات القيادة ببذل كل الجهود، والتعاون لخدمة المواطنين.
"آل جندب" للمرتبة التاسعة في بلدية محايل عسير
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-04
أصدر سعيد بن علي بن حافظ، رئيس بلدية محافظة محايل عسير، قرارًا بترقية محمد بن عبدالله آل جندب، مدير فرع البلدية بتهامة بللسمر وبللحمر، للمرتبة التاسعة.
وعبَّر آل جندب عن شكره وتقديره لرئيس البلدية على هذه الثقة، والتحفيز الكبير لمواصلة خدمة الوطن والمواطنين تطبيقًا لتوجيهات القيادة ببذل كل الجهود، والتعاون لخدمة المواطنين.
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
10:45 PM
"آل جندب" للمرتبة التاسعة في بلدية محايل عسير
أصدر سعيد بن علي بن حافظ، رئيس بلدية محافظة محايل عسير، قرارًا بترقية محمد بن عبدالله آل جندب، مدير فرع البلدية بتهامة بللسمر وبللحمر، للمرتبة التاسعة.
وعبَّر آل جندب عن شكره وتقديره لرئيس البلدية على هذه الثقة، والتحفيز الكبير لمواصلة خدمة الوطن والمواطنين تطبيقًا لتوجيهات القيادة ببذل كل الجهود، والتعاون لخدمة المواطنين.