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الأحد.. "تقني الشرقية" تفتح القبول في البكالوريوس لخريجي الدبلوم

في 9 تخصصات على مستوى الدمام والأحساء والقطيف وحفر الباطن

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، باب القبول لبرنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي والمخصص لخريجي الدبلوم من الكليات التقنية أو ما يعادلها ، اعتبارا من الأحد 22 / 10 / 1441هـ الموافق 14 / 6 / 2020م إلى الأربعاء 3 / 11 / 1441هـ الموافق 24 / 6 / 2020م في الكليات التقنية بالدمام والأحساء والقطيف وحفر الباطن للفصل التدريبي الأول من عام 1442هـ

وقال مدير عام الإدارة محمد بن سليمان السلوم: التسجيل سيكون متاحاً في 12 مساراً في 9 تخصصات، ففي الكلية التقنية بالدمام تخصص بكالوريوس دعم نظم الشبكات، تكييف وتبريد، ميكانيكا سيارات، قوى وآلات كهربائية، إنتاج ميكانيكي، إلكترونيات صناعية وتحكم، محاسبة.

وأضاف: أما في الكلية التقنية بالأحساء التخصصات المتاحة بكالوريوس الإدارة العامة، محاسبة، دعم نظم الشبكات، وفي الكلية التقنية بالقطيف، بكالوريوس الإدارة العامة، أما الكلية التقنية بحفر الباطن بكالوريوس برمجيات.

وعن شروط القبول والتسجيل في البرنامج الصباحي، أشار "السلوم"، إلى أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، ويشترط عدم التقديم على برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية، لافتًا إلى أن التقديم متاح لخريجي الكليات التقنية أو ما يعادلها.

وأضاف: يشترط أن يكون المتقدم لائقاً طبياً، وألا يكون موظفاً ويمكن قبول الموظفين في حال إحضار موافقة جهة العمل وتتضمن التفرغ التام للتدريب بالكلية، وقد يتم الطلب من المقبول نهائياً إكمال بعض المقررات التكميلية قبل الدخول للبرنامج .

أما عن شروط التسجيل في البرنامج المسائي، فقال: التقديم متاح لخريجي الكليات التقنية أو ما يعادلها، ويشترط عدم التقديم على برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية وأن يكون لائقا طبياً، ودفع تكاليف القبول المبدئي وقدرها 300 ريال تدفع لمرة واحدة، وتحتسب تكلفة الساعة التدريبية الواحدة بـ 550 ريالاً.

وأضاف: التسجيل لجميع البرامج سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/).

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الأحد.. "تقني الشرقية" تفتح القبول في البكالوريوس لخريجي الدبلوم
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، باب القبول لبرنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي والمخصص لخريجي الدبلوم من الكليات التقنية أو ما يعادلها ، اعتبارا من الأحد 22 / 10 / 1441هـ الموافق 14 / 6 / 2020م إلى الأربعاء 3 / 11 / 1441هـ الموافق 24 / 6 / 2020م في الكليات التقنية بالدمام والأحساء والقطيف وحفر الباطن للفصل التدريبي الأول من عام 1442هـ

وقال مدير عام الإدارة محمد بن سليمان السلوم: التسجيل سيكون متاحاً في 12 مساراً في 9 تخصصات، ففي الكلية التقنية بالدمام تخصص بكالوريوس دعم نظم الشبكات، تكييف وتبريد، ميكانيكا سيارات، قوى وآلات كهربائية، إنتاج ميكانيكي، إلكترونيات صناعية وتحكم، محاسبة.

وأضاف: أما في الكلية التقنية بالأحساء التخصصات المتاحة بكالوريوس الإدارة العامة، محاسبة، دعم نظم الشبكات، وفي الكلية التقنية بالقطيف، بكالوريوس الإدارة العامة، أما الكلية التقنية بحفر الباطن بكالوريوس برمجيات.

وعن شروط القبول والتسجيل في البرنامج الصباحي، أشار "السلوم"، إلى أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، ويشترط عدم التقديم على برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية، لافتًا إلى أن التقديم متاح لخريجي الكليات التقنية أو ما يعادلها.

وأضاف: يشترط أن يكون المتقدم لائقاً طبياً، وألا يكون موظفاً ويمكن قبول الموظفين في حال إحضار موافقة جهة العمل وتتضمن التفرغ التام للتدريب بالكلية، وقد يتم الطلب من المقبول نهائياً إكمال بعض المقررات التكميلية قبل الدخول للبرنامج .

أما عن شروط التسجيل في البرنامج المسائي، فقال: التقديم متاح لخريجي الكليات التقنية أو ما يعادلها، ويشترط عدم التقديم على برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية وأن يكون لائقا طبياً، ودفع تكاليف القبول المبدئي وقدرها 300 ريال تدفع لمرة واحدة، وتحتسب تكلفة الساعة التدريبية الواحدة بـ 550 ريالاً.

وأضاف: التسجيل لجميع البرامج سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/).

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
01:02 PM

الأحد.. "تقني الشرقية" تفتح القبول في البكالوريوس لخريجي الدبلوم

في 9 تخصصات على مستوى الدمام والأحساء والقطيف وحفر الباطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، باب القبول لبرنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي والمخصص لخريجي الدبلوم من الكليات التقنية أو ما يعادلها ، اعتبارا من الأحد 22 / 10 / 1441هـ الموافق 14 / 6 / 2020م إلى الأربعاء 3 / 11 / 1441هـ الموافق 24 / 6 / 2020م في الكليات التقنية بالدمام والأحساء والقطيف وحفر الباطن للفصل التدريبي الأول من عام 1442هـ

وقال مدير عام الإدارة محمد بن سليمان السلوم: التسجيل سيكون متاحاً في 12 مساراً في 9 تخصصات، ففي الكلية التقنية بالدمام تخصص بكالوريوس دعم نظم الشبكات، تكييف وتبريد، ميكانيكا سيارات، قوى وآلات كهربائية، إنتاج ميكانيكي، إلكترونيات صناعية وتحكم، محاسبة.

وأضاف: أما في الكلية التقنية بالأحساء التخصصات المتاحة بكالوريوس الإدارة العامة، محاسبة، دعم نظم الشبكات، وفي الكلية التقنية بالقطيف، بكالوريوس الإدارة العامة، أما الكلية التقنية بحفر الباطن بكالوريوس برمجيات.

وعن شروط القبول والتسجيل في البرنامج الصباحي، أشار "السلوم"، إلى أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، ويشترط عدم التقديم على برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية، لافتًا إلى أن التقديم متاح لخريجي الكليات التقنية أو ما يعادلها.

وأضاف: يشترط أن يكون المتقدم لائقاً طبياً، وألا يكون موظفاً ويمكن قبول الموظفين في حال إحضار موافقة جهة العمل وتتضمن التفرغ التام للتدريب بالكلية، وقد يتم الطلب من المقبول نهائياً إكمال بعض المقررات التكميلية قبل الدخول للبرنامج .

أما عن شروط التسجيل في البرنامج المسائي، فقال: التقديم متاح لخريجي الكليات التقنية أو ما يعادلها، ويشترط عدم التقديم على برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية وأن يكون لائقا طبياً، ودفع تكاليف القبول المبدئي وقدرها 300 ريال تدفع لمرة واحدة، وتحتسب تكلفة الساعة التدريبية الواحدة بـ 550 ريالاً.

وأضاف: التسجيل لجميع البرامج سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/).

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