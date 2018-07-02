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أمير الرياض يستقبل الأمين العام لـ "موهبة"

استعرض إنجازات أبناء الوطن في مسابقة "إنتل آيسف"

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، الدكتور سعود بن سعيد المتحمي.

قدم "المتحمي" للأمير "فيصل"؛ عرضاً موجزاً عن إنجازات أبناء الوطن من موهوبيه وموهوباته في مسابقة "إنتل آيسف"، وتشرفوا باستلام جوائزهم في أولمبياد إبداع 2018م منه.

وأعرب أمير منطقة الرياض, عن فخره واعتزازه بما وصل إليه أبناء وبنات الوطن وما حققوه من نتائج خلال مسابقة "إنتل آيسف".

وأكد أن بناء القدرات الوطنية وتعزيز الشخصية السعودية وبناء المحتوى المحلي، من ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030 .

وشدد الأمير فيصل بن بندر, على ضرورة المضي قدماً فيما تقوم به "موهبة" من عمل مهم للغاية، إذ تعد رافداً من الروافد التي تمدّ بلدنا بالعلماء والمخترعين أصحاب الإبداعات الرائدة التي تخدم الوطن، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- متمنياً للموهوبين السعوديين المزيد من النجاح والتفوق.

ووجه الأمين العام لموهبة، الدعوة لأمير منطقة الرياض؛ لزيارة "موهبة"، مبيناً له ما تقوم به المؤسسة من رعاية وتدريب وتأهيل لموهوبي وموهوبات الوطن، في ظل دعم القيادة الرشيدة، وانطلاقاً من دور "موهبة" الرائد في دعم أبناء وبنات المملكة في مجال الموهبة والإبداع، للوصول بهم إلى أعلى المراكز في المسابقات المحلية والعالمية، دعماً لرؤية المملكة 2030 التي يعد الشباب عمادها الأساس ووقودها في الانطلاق بالوطن نحو المستقبل، ووضع اسم المملكة بين مصاف الدول المتقدمة علمياً وتكنولوجياً.

وفي نهاية اللقاء، قدّم الأمين العام لـ"موهبة" الشكر لأمير منطقة الرياض على الاستقبال، مؤكداً أن هذا هو نهج ولاة أمر هذه البلاد في حرصهما على دعم ورعاية أبناء الوطن في المجالات كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يستقبل الأمين العام لـ "موهبة"
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، الدكتور سعود بن سعيد المتحمي.

قدم "المتحمي" للأمير "فيصل"؛ عرضاً موجزاً عن إنجازات أبناء الوطن من موهوبيه وموهوباته في مسابقة "إنتل آيسف"، وتشرفوا باستلام جوائزهم في أولمبياد إبداع 2018م منه.

وأعرب أمير منطقة الرياض, عن فخره واعتزازه بما وصل إليه أبناء وبنات الوطن وما حققوه من نتائج خلال مسابقة "إنتل آيسف".

وأكد أن بناء القدرات الوطنية وتعزيز الشخصية السعودية وبناء المحتوى المحلي، من ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030 .

وشدد الأمير فيصل بن بندر, على ضرورة المضي قدماً فيما تقوم به "موهبة" من عمل مهم للغاية، إذ تعد رافداً من الروافد التي تمدّ بلدنا بالعلماء والمخترعين أصحاب الإبداعات الرائدة التي تخدم الوطن، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- متمنياً للموهوبين السعوديين المزيد من النجاح والتفوق.

ووجه الأمين العام لموهبة، الدعوة لأمير منطقة الرياض؛ لزيارة "موهبة"، مبيناً له ما تقوم به المؤسسة من رعاية وتدريب وتأهيل لموهوبي وموهوبات الوطن، في ظل دعم القيادة الرشيدة، وانطلاقاً من دور "موهبة" الرائد في دعم أبناء وبنات المملكة في مجال الموهبة والإبداع، للوصول بهم إلى أعلى المراكز في المسابقات المحلية والعالمية، دعماً لرؤية المملكة 2030 التي يعد الشباب عمادها الأساس ووقودها في الانطلاق بالوطن نحو المستقبل، ووضع اسم المملكة بين مصاف الدول المتقدمة علمياً وتكنولوجياً.

وفي نهاية اللقاء، قدّم الأمين العام لـ"موهبة" الشكر لأمير منطقة الرياض على الاستقبال، مؤكداً أن هذا هو نهج ولاة أمر هذه البلاد في حرصهما على دعم ورعاية أبناء الوطن في المجالات كافة.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
04:23 PM

أمير الرياض يستقبل الأمين العام لـ "موهبة"

استعرض إنجازات أبناء الوطن في مسابقة "إنتل آيسف"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، الدكتور سعود بن سعيد المتحمي.

قدم "المتحمي" للأمير "فيصل"؛ عرضاً موجزاً عن إنجازات أبناء الوطن من موهوبيه وموهوباته في مسابقة "إنتل آيسف"، وتشرفوا باستلام جوائزهم في أولمبياد إبداع 2018م منه.

وأعرب أمير منطقة الرياض, عن فخره واعتزازه بما وصل إليه أبناء وبنات الوطن وما حققوه من نتائج خلال مسابقة "إنتل آيسف".

وأكد أن بناء القدرات الوطنية وتعزيز الشخصية السعودية وبناء المحتوى المحلي، من ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030 .

وشدد الأمير فيصل بن بندر, على ضرورة المضي قدماً فيما تقوم به "موهبة" من عمل مهم للغاية، إذ تعد رافداً من الروافد التي تمدّ بلدنا بالعلماء والمخترعين أصحاب الإبداعات الرائدة التي تخدم الوطن، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- متمنياً للموهوبين السعوديين المزيد من النجاح والتفوق.

ووجه الأمين العام لموهبة، الدعوة لأمير منطقة الرياض؛ لزيارة "موهبة"، مبيناً له ما تقوم به المؤسسة من رعاية وتدريب وتأهيل لموهوبي وموهوبات الوطن، في ظل دعم القيادة الرشيدة، وانطلاقاً من دور "موهبة" الرائد في دعم أبناء وبنات المملكة في مجال الموهبة والإبداع، للوصول بهم إلى أعلى المراكز في المسابقات المحلية والعالمية، دعماً لرؤية المملكة 2030 التي يعد الشباب عمادها الأساس ووقودها في الانطلاق بالوطن نحو المستقبل، ووضع اسم المملكة بين مصاف الدول المتقدمة علمياً وتكنولوجياً.

وفي نهاية اللقاء، قدّم الأمين العام لـ"موهبة" الشكر لأمير منطقة الرياض على الاستقبال، مؤكداً أن هذا هو نهج ولاة أمر هذه البلاد في حرصهما على دعم ورعاية أبناء الوطن في المجالات كافة.

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