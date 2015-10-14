"أشرف عبدالباقي" لـ"سبق": مواهب السعودية فاجأتني وموسم الرياض مذهل

أكد أهمية اختلاف اللهجات في صناعة الفرق من الناحية الفنية

كَشَفَ الفنان المصري أشرف عبدالباقي، صاحب خبرة الـ30 عاماً على خشبة المسرح عن تفاجئه بعدد وكمّ المواهب المسرحية السعودية الشابة والمتميزة من خلال تجربته طيلة عام ونصف قضاها في "مسرح السعودية"، بمشاركة 50 شاباً وشابة سعوديين في 20 مسرحية.

وأشار "عبدالباقي" إلى أن حجم الاستعدادات والإمكانيات للتحضير لفعاليات موسم الرياض قد أصابته بالذّهول والدَّهشة، متمنياً نجاح صناعة الترفيه والفنون في السعودية.

وقال الفنان المصري في حديثه لـ"سبق" على هامش حضوره أمس إحدى فعاليات #صناعة_الترفيه بفندق الريتزكارلتون بالرياض عن تجربته في "مسرح السعودية": أمضيت معهم سنة ونصفاً وكان أداء الممثلين رائعاً، عملت 20 مسرحية مع 50 شاباً وفتاة.

وأضاف: فوجئت بعدد وكمّ المواهب الموجودة في السعودية، والذي كان إنتاجهم فقط من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كيف يقفون على المسرح، وكيف يكون هناك اندماج بين 50 ممثلاً وممثلة؟ ولا تتخيل مدى سعادتي بإبداعهم وحضورهم الفني على المسرح.

وتابع: لديّ ملحوظتان؛ الثقافة العالية لدى الشباب، ولا سيما عشقهم للشعر، وثانياً احترام الكبير، مضيفاً بقوله: "كانت زيارتنا وعلاقتنا بالسعودية وشعبها من خلال أداء مناسك العمرة والحج لم نكن نلتقي بشكل مباشر بالمواطنين، لكن تجربة "مسرح السعودية" أتاحت لي أن أختلط أكثر بالشباب والمواطنين السعوديين، وأتعرف عليهم عن قرب، وأكتشف المزيد من العادات والتقاليد والأكلات والميول والمشاعر والاتجاهات ماذا يحبون وماذا يكرهون؟ ما الذي يسعدهم؟ وما الذي يحزنهم؟ وقد سعدت جداً على مدار سنة ونصف أن أكون موجوداً بينهم مع المستوى العالي ثقافياً واجتماعياً.

ولفت الممثل "عبدالباقي" إلى أن اختلاف اللهجات هو ما يصنع بعض الفرق من الناحية الفنية، ولكن بعد فترة بدأت بالحديث مثلهم، وبعد هذه الفترة أصبح لديّ الخبرة في التمييز بين مختلف لهجات مناطق السعودية.

وعن أهمية وجود أكاديميات للمسرح مثل المعهد العالي للفنون المسرحية بمصر في إبراز وتنمية المواهب ذكر الفنان المصري "عبدالباقي": "إذا أردت صنع سينما أو مسرح ينبغي إيجاد معاهد وأكاديميات لتدريس هذه الفنون إذا رغبت في تنمية المواهب وصنع جيل محترف من الممثلين في السينما والمسرح، مشيراً إلى أن تجربة المعهد بدأت بمصر، ثم انتقلت للكويت من فترة طويلة خلال الستينيات، وإذا رغبت في تدريس فنون المسرح أو فنون السينما فلا بد من وجود متخصصين من الذين درسوا تلك الفنون.

وعن دور المسرح التعليمي المدرسي أو الجامعي في إطلاق المواهب كتجربة الفنانين الممثل ناصر القصبي وعبدالله السدحان، والتي كانت بدايتهما وانطلاقتهما من المسرح الجامعي بجامعة الملك سعود أضاف "عبدالباقي": "لم نكن نتخيل ما وصلت إليه مستويات التمثيل في السعودية من إبداع، ولكن تبدأ الأمور خطوة بخطوة؛ أولاً استيعاب أن هذا الفن يمكن أن يكون له رسالة وهدف، وثانياً الدراسة والعمل فهي خطوات ومراحل، مثلاً كان في مصر البدايات من خلال المسرح المدرسي ثم الجامعي ثم من وجد لديه الموهبة الحقيقية في التمثيل أكملها بدراسة الفنون المسرحية أو معهد سينما وهكذا.

وفيما يتعلق بحفل توزيع جوائز صناع الترفيه بموسم الرياض، الذي أقيم مساء أمس بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة عدد كبير من نجوم الوطن العربي، والنجوم العالميين قال الفنان "عبدالباقي": "هذا حدث جميل ومشرف وموسم الرياض مفاجأة، وقد حضرت إلى الرياض قبل أسبوع، وشاهدت أكثر من موقع وبعض الفعاليات التي سيتم إطلاقها في الموسم وهي أشياء وإمكانيات هائلة "تخضّ"!

وختم: ما يحدث شيء غير عادي، لا أحتاج إلى أن أجامل، لكن هذا واقع؛ أعداد متنوعة من المسارح والفرق المسرحية مع وجود أكبر ملاهٍ متنقلة، وأكبر 50 مطعماً، وأكبر نافورة التي شاهدتها في فترة التجربة والسفاري، موضحاً أن من سيأتي هنا كسائح لن يحتاج للسفر إلى مكان آخر، وكذلك السائح السعودي لن يحتاج للسفر للخارج بعد أن توفرت في بلاده كل الإمكانيات الترفيهية، ونحن أكثر ناس نتمنى نجاح هذه التجربة الجديدة في السعودية.