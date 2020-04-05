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"كدمان" لـ"سبق": السعودية تنتج 15 مليون بيضة يومياً والأسعار ثابتة

رداً على الشائعات المتداولة حول نقص البيض في ظل تداعيات أزمة كورونا

أكد رئيس مجلس الجمعيات التعاونية الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية العربية لأصول الدواجن عبدالله كدمان لـ"سبق" أن أسعار البيض مستقرة ولا يوجد أي تغيير أو نقص كما يروج له.

وتفصيلاً، أوضح "كدمان" أن هناك وفرة وأن إنتاج المزارع في السعودية يبلغ أكثر من 15 مليون بيضة يومياً بما لا يقل عن 43 ألف كرتون في اليوم.

وقال "كدمان" إن المزارع متواصلة في الإنتاج والتوصيل لمنافذ البيع، مشيراً إلى أن الأمر لم يطرأ عليه أي تغيير سواء في الأسعار أو في المعروض.

وواصل: لا يوجد أي تأثير في ظل تداعيات أزمة كورونا، والتنسيق قائم بين الوزارات المسؤولة التجارة والزراعة والغذاء مع الجهات ذات العلاقة لإيصال الفائض من منطقة لأخرى.

ووصف ما يحدث حالياً بأنه تغير في سلوك المستهلك فقط، وقال اطلعت على المقطع المتداول والذي أظهر تدافعاً على أحد منافذ بيع البيض بالمنطقة الشرقية، مشيراً بأن الملاحظ أن كل شخص يغادر المحل كان يحمل ما بين ستة إلى تسعة أطباق وهذا معناه ضعف الطلب أو الاحتياج.

وأردف: نصيحتي للمستهلك لا يشتري إلا وفق حاجته كون البيض منتجاً لا يقبل التخزين ومتوافراً وبنفس الأسعار دون تغيير والمزارع تنتج بكميات كافية تغطي الاحتياج المحلي وهناك توجيه بزيادة العرض حتى يطمئن المستهلك بأن الأسعار لن تتغير.

الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية العربية لأصول الدواجن عبدالله كدمان البيض فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كدمان" لـ"سبق": السعودية تنتج 15 مليون بيضة يومياً والأسعار ثابتة
سبق

أكد رئيس مجلس الجمعيات التعاونية الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية العربية لأصول الدواجن عبدالله كدمان لـ"سبق" أن أسعار البيض مستقرة ولا يوجد أي تغيير أو نقص كما يروج له.

وتفصيلاً، أوضح "كدمان" أن هناك وفرة وأن إنتاج المزارع في السعودية يبلغ أكثر من 15 مليون بيضة يومياً بما لا يقل عن 43 ألف كرتون في اليوم.

وقال "كدمان" إن المزارع متواصلة في الإنتاج والتوصيل لمنافذ البيع، مشيراً إلى أن الأمر لم يطرأ عليه أي تغيير سواء في الأسعار أو في المعروض.

وواصل: لا يوجد أي تأثير في ظل تداعيات أزمة كورونا، والتنسيق قائم بين الوزارات المسؤولة التجارة والزراعة والغذاء مع الجهات ذات العلاقة لإيصال الفائض من منطقة لأخرى.

ووصف ما يحدث حالياً بأنه تغير في سلوك المستهلك فقط، وقال اطلعت على المقطع المتداول والذي أظهر تدافعاً على أحد منافذ بيع البيض بالمنطقة الشرقية، مشيراً بأن الملاحظ أن كل شخص يغادر المحل كان يحمل ما بين ستة إلى تسعة أطباق وهذا معناه ضعف الطلب أو الاحتياج.

وأردف: نصيحتي للمستهلك لا يشتري إلا وفق حاجته كون البيض منتجاً لا يقبل التخزين ومتوافراً وبنفس الأسعار دون تغيير والمزارع تنتج بكميات كافية تغطي الاحتياج المحلي وهناك توجيه بزيادة العرض حتى يطمئن المستهلك بأن الأسعار لن تتغير.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
10:17 PM
اخر تعديل
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
01:03 AM

"كدمان" لـ"سبق": السعودية تنتج 15 مليون بيضة يومياً والأسعار ثابتة

رداً على الشائعات المتداولة حول نقص البيض في ظل تداعيات أزمة كورونا

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
35
10,699

أكد رئيس مجلس الجمعيات التعاونية الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية العربية لأصول الدواجن عبدالله كدمان لـ"سبق" أن أسعار البيض مستقرة ولا يوجد أي تغيير أو نقص كما يروج له.

وتفصيلاً، أوضح "كدمان" أن هناك وفرة وأن إنتاج المزارع في السعودية يبلغ أكثر من 15 مليون بيضة يومياً بما لا يقل عن 43 ألف كرتون في اليوم.

وقال "كدمان" إن المزارع متواصلة في الإنتاج والتوصيل لمنافذ البيع، مشيراً إلى أن الأمر لم يطرأ عليه أي تغيير سواء في الأسعار أو في المعروض.

وواصل: لا يوجد أي تأثير في ظل تداعيات أزمة كورونا، والتنسيق قائم بين الوزارات المسؤولة التجارة والزراعة والغذاء مع الجهات ذات العلاقة لإيصال الفائض من منطقة لأخرى.

ووصف ما يحدث حالياً بأنه تغير في سلوك المستهلك فقط، وقال اطلعت على المقطع المتداول والذي أظهر تدافعاً على أحد منافذ بيع البيض بالمنطقة الشرقية، مشيراً بأن الملاحظ أن كل شخص يغادر المحل كان يحمل ما بين ستة إلى تسعة أطباق وهذا معناه ضعف الطلب أو الاحتياج.

وأردف: نصيحتي للمستهلك لا يشتري إلا وفق حاجته كون البيض منتجاً لا يقبل التخزين ومتوافراً وبنفس الأسعار دون تغيير والمزارع تنتج بكميات كافية تغطي الاحتياج المحلي وهناك توجيه بزيادة العرض حتى يطمئن المستهلك بأن الأسعار لن تتغير.

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