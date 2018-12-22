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"المسابقات" تنقل مباراتي "الهلال/ الفتح" و"الشباب/ التعاون" إلى ملعب الملز

ضمن منافسات الجولة الــ14من دوري المحترفين

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل مباراتي (الهلال والفتح) و(الشباب والتعاون) ضمن منافسات الجولة الــ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز بدلاً من ملعب الملك فهد الدولي، على أن تقام المباراتان في توقيتهما المحدد.

وأوضحت اللجنة أن قرار نقل اللقاءين جاء بناءً على جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد، ورغبة ناديي الهلال والشباب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"المسابقات" تنقل مباراتي "الهلال/ الفتح" و"الشباب/ التعاون" إلى ملعب الملز
سبق

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل مباراتي (الهلال والفتح) و(الشباب والتعاون) ضمن منافسات الجولة الــ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز بدلاً من ملعب الملك فهد الدولي، على أن تقام المباراتان في توقيتهما المحدد.

وأوضحت اللجنة أن قرار نقل اللقاءين جاء بناءً على جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد، ورغبة ناديي الهلال والشباب.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
06:39 PM

"المسابقات" تنقل مباراتي "الهلال/ الفتح" و"الشباب/ التعاون" إلى ملعب الملز

ضمن منافسات الجولة الــ14من دوري المحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل مباراتي (الهلال والفتح) و(الشباب والتعاون) ضمن منافسات الجولة الــ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز بدلاً من ملعب الملك فهد الدولي، على أن تقام المباراتان في توقيتهما المحدد.

وأوضحت اللجنة أن قرار نقل اللقاءين جاء بناءً على جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد، ورغبة ناديي الهلال والشباب.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,793
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,919
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38 مليار ..

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2.5 مليار ..

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