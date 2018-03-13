النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المرور" يحذر سالكي طرق شمال الباحة: خفضوا السرعات

دعا إلى توخي الحيطة وانتشرت دورياته بمواقع "انعدام الرؤية"

دعا مرور منطقة الباحة، قائدي المركبات على طرق شمال مدينة الباحة في كل من محافظة القرى والطريق السياحي "الباحة – المندق"، إلى أخذ الحيطة والحذر.

وتشهد هذه المواقع أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة وضبابًا متوسطًا والرؤية شبه معدومة في بعض المواقع، وأكدت إدارة مرور الباحة على مرتادي تلك الطرق، تخفيض السرعات وتوخي الحيطة والحذر في هذه الأجواء، متمنية السلامة للجميع.

كما انتشرت دوريات المرور في المواقع التي تشهد انعدامًا للرؤية مستخدمة الإضاءة التحذيرية.

الباحة مرور الباحة الأمطار الضباب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المرور" يحذر سالكي طرق شمال الباحة: خفضوا السرعات
سبق

دعا مرور منطقة الباحة، قائدي المركبات على طرق شمال مدينة الباحة في كل من محافظة القرى والطريق السياحي "الباحة – المندق"، إلى أخذ الحيطة والحذر.

وتشهد هذه المواقع أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة وضبابًا متوسطًا والرؤية شبه معدومة في بعض المواقع، وأكدت إدارة مرور الباحة على مرتادي تلك الطرق، تخفيض السرعات وتوخي الحيطة والحذر في هذه الأجواء، متمنية السلامة للجميع.

كما انتشرت دوريات المرور في المواقع التي تشهد انعدامًا للرؤية مستخدمة الإضاءة التحذيرية.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
07:28 PM
اخر تعديل
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
09:55 PM

"المرور" يحذر سالكي طرق شمال الباحة: خفضوا السرعات

دعا إلى توخي الحيطة وانتشرت دورياته بمواقع "انعدام الرؤية"

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
0
2,883

دعا مرور منطقة الباحة، قائدي المركبات على طرق شمال مدينة الباحة في كل من محافظة القرى والطريق السياحي "الباحة – المندق"، إلى أخذ الحيطة والحذر.

وتشهد هذه المواقع أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة وضبابًا متوسطًا والرؤية شبه معدومة في بعض المواقع، وأكدت إدارة مرور الباحة على مرتادي تلك الطرق، تخفيض السرعات وتوخي الحيطة والحذر في هذه الأجواء، متمنية السلامة للجميع.

كما انتشرت دوريات المرور في المواقع التي تشهد انعدامًا للرؤية مستخدمة الإضاءة التحذيرية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,218
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,497
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,421
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,440

المقالات

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة