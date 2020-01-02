"غصن" يطل برأسه في تركيا.. اعتقال 7 بينهم 4 طيارين والكل ينتظر ظهور الفارّ!

هروب من محاكمة في اليابان وصفها بغير عادلة.. ترجيح ضلوع زوجته أو شركة أمن

أعلنت الشرطة التركية، اليوم الخميس، اعتقال 7 أشخاص بينهم 4 طيارين على خلفية التحقيقات بشأن هروب رئيس مجلس إدارة شركة "نيسان موتور" السابق كارلوس غصن، الذي هرب من اليابان، ووصل إلى لبنان عبر تركيا، قبل أيام.

وقالت وزارة الداخلية التركية، إنها "فتحت تحقيقاً بشأن مرور الرئيس السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، عبر تركيا"، مشيرة إلى أنها احتجزت عدة أشخاص نتيجة لذلك، وهم 7 أشخاص، بينهم 4 طيارين، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم في وقت سابق، أن السلطات اليابانية داهمت منزل كارلوس غصن، مشيرة إلى أن المدعي العام الياباني قام بتفتيش منزل غصن، الذي هرب من البلاد، قبل خضوعه للمحاكمة.

ووفق ما نقلته الخميس وكالة "سبوتنيك"، ما زالت ملابسات هروب رئيس "نيسان" السابق، غير معروفة، خاصة بعد تمكنه من الإفلات من الإجراءات اليابانية المشددة، التي كانت مفروضة عليه، لمنعه من السفر.

وقال "غصن"، الثلاثاء الماضي، إنه فرّ من اليابان؛ لأن النظام القضائي لم يكن عادلاً في التعامل معه، وأنه أراد أن يتجنب محاكمة لأسباب سياسية.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، إن "رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن، يخطط لعقد مؤتمر صحفي في الثامن من يناير".

ولفتت هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى أن الاهتمام يتركز على ما إذا كان "غصن" سيوضح كيف تمكن من مغادرة اليابان، بينما كان في ظل الإفراج عنه بكفالة، ودون أن تكتشفه سلطات الهجرة والسلطات الأخرى، في حين نقلت وكالة "رويترز" ووكالات أنباء أخرى عن محاميه قوله: "من المتوقع أن يعقد غصن مؤتمراً صحفياً في بيروت".

ولفتت الإذاعة اليابانية إلى ما ذكرته وسائل إعلام بأن مغادرة "غصن" تم التخطيط لها بشكل كامل، وأن زوجته "كارول" لعبت دوراً رئيسياً فيها، مضيفة: "لكن القليل تم تأكيده، وهناك توقعات بأن تكون شركة أمن خاصة قد انخرطت في الأمر".