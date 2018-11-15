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مبادرة الإصلاح تتواصل.."سباهي" يعتمد مركز المجمع الصحي بنجران

خضع للتقييم ونجح في اجتياز كافة المتطلبات وحصل على شهادة الاعتماد

اعتمد المجلس المركزي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"؛ مركز الرعاية الصحية الأولية بالمجمع، وذلك ضمن خطة صحة نجران لاعتماد المراكز الصحية بالمنطقة.

وخضع مركز المجمع الصحي للتقييم من قبل "سباهي"، ونجح المركز في اجتياز كافة متطلبات الاعتماد وحصل على شهادة الاعتماد.

يُذكر أن "صحة نجران" تواصل برنامجًا طموحًا لاستكمال إخضاع مراكزها الصحية لاعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، ضمن منظومة الصحة التي قامت في إطار إسهامها في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

وكان قد أطلقت وزارة الصحة مؤخرًا مبادرة "إعادة إصلاح وهيكلة الرعاية الصحية الأولية"، ضمن 40 مبادرة تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير خدمات ومرافق الرعاية الصحية في المملكة، وتحسينها بما يلبي متطلبات المجتمع، ويرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة.

وأوضحت "الصحة" أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات متطورة ومتميزة في قطاع الرعاية الصحية الأولية، وصولاً إلى رفع مستويات الرضا عما يقدمه القطاع، وترسيخ ثقة المراجعين في الخدمة الصحية المقدّمة لهم في مراكز الرعاية الأولية، مع تزايد أعداد المراجعين والمسجلين، والوصول إلى كافة المستفيدين؛ مما يؤدي إلى تخفيف العبء على المستشفيات وأقسام الطوارئ، وتعزيز الجوانب الوقائية، وجعل الخدمات الصحية أكثر قربًا من المستفيد، ناهيك عن تقليل الازدحام في أقسام الطوارئ، وفي العيادات الخارجية بالمستشفيات.

المنشآت الصحية سباهي صحة نجران

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مبادرة الإصلاح تتواصل.."سباهي" يعتمد مركز المجمع الصحي بنجران
سبق

اعتمد المجلس المركزي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"؛ مركز الرعاية الصحية الأولية بالمجمع، وذلك ضمن خطة صحة نجران لاعتماد المراكز الصحية بالمنطقة.

وخضع مركز المجمع الصحي للتقييم من قبل "سباهي"، ونجح المركز في اجتياز كافة متطلبات الاعتماد وحصل على شهادة الاعتماد.

يُذكر أن "صحة نجران" تواصل برنامجًا طموحًا لاستكمال إخضاع مراكزها الصحية لاعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، ضمن منظومة الصحة التي قامت في إطار إسهامها في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

وكان قد أطلقت وزارة الصحة مؤخرًا مبادرة "إعادة إصلاح وهيكلة الرعاية الصحية الأولية"، ضمن 40 مبادرة تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير خدمات ومرافق الرعاية الصحية في المملكة، وتحسينها بما يلبي متطلبات المجتمع، ويرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة.

وأوضحت "الصحة" أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات متطورة ومتميزة في قطاع الرعاية الصحية الأولية، وصولاً إلى رفع مستويات الرضا عما يقدمه القطاع، وترسيخ ثقة المراجعين في الخدمة الصحية المقدّمة لهم في مراكز الرعاية الأولية، مع تزايد أعداد المراجعين والمسجلين، والوصول إلى كافة المستفيدين؛ مما يؤدي إلى تخفيف العبء على المستشفيات وأقسام الطوارئ، وتعزيز الجوانب الوقائية، وجعل الخدمات الصحية أكثر قربًا من المستفيد، ناهيك عن تقليل الازدحام في أقسام الطوارئ، وفي العيادات الخارجية بالمستشفيات.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
04:15 PM

مبادرة الإصلاح تتواصل.."سباهي" يعتمد مركز المجمع الصحي بنجران

خضع للتقييم ونجح في اجتياز كافة المتطلبات وحصل على شهادة الاعتماد

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هادي آل كليب - نجران
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اعتمد المجلس المركزي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"؛ مركز الرعاية الصحية الأولية بالمجمع، وذلك ضمن خطة صحة نجران لاعتماد المراكز الصحية بالمنطقة.

وخضع مركز المجمع الصحي للتقييم من قبل "سباهي"، ونجح المركز في اجتياز كافة متطلبات الاعتماد وحصل على شهادة الاعتماد.

يُذكر أن "صحة نجران" تواصل برنامجًا طموحًا لاستكمال إخضاع مراكزها الصحية لاعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، ضمن منظومة الصحة التي قامت في إطار إسهامها في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

وكان قد أطلقت وزارة الصحة مؤخرًا مبادرة "إعادة إصلاح وهيكلة الرعاية الصحية الأولية"، ضمن 40 مبادرة تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير خدمات ومرافق الرعاية الصحية في المملكة، وتحسينها بما يلبي متطلبات المجتمع، ويرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة.

وأوضحت "الصحة" أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات متطورة ومتميزة في قطاع الرعاية الصحية الأولية، وصولاً إلى رفع مستويات الرضا عما يقدمه القطاع، وترسيخ ثقة المراجعين في الخدمة الصحية المقدّمة لهم في مراكز الرعاية الأولية، مع تزايد أعداد المراجعين والمسجلين، والوصول إلى كافة المستفيدين؛ مما يؤدي إلى تخفيف العبء على المستشفيات وأقسام الطوارئ، وتعزيز الجوانب الوقائية، وجعل الخدمات الصحية أكثر قربًا من المستفيد، ناهيك عن تقليل الازدحام في أقسام الطوارئ، وفي العيادات الخارجية بالمستشفيات.

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