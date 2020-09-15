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صرف الإعانات لـ"36" ألفًا من ذوي الإعاقة خلال 3 أشهر

من خلال وحدات الخدمات بالرياض

تمكنت وحدات الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للذكور والإناث التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الثلاثة الأشهر الماضية؛ من إنهاء إجراءات الصرف وتقديم الخدمات لأكثر من "36" ألف مستفيد ومستفيدة من ذوي الإعاقة في منطقة الرياض ومحافظاتها، بعد دراسة الطلبات وفحص الحالة المتقدمة والتأكد من مدى استحقاقها للإعانة المطلوبة، ومن ثم فرز الطلبات حسب الأولوية ونوع الطلب.

وأوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن جميع وحدات الخدمات المساندة في العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والزلفي تقدم العديد من الإعانات والخدمات التي خصصتها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين؛ مثل "الإعانة المالية بحسب درجة الإعاقة والأجهزة الطبية المعينة مثل الكراسي المتحركة والمشايات والأسرّة الخاصة وكراسي إجلاس الأطفال، بالإضافة إلى السماعات الطبية وخدمات أخرى؛ لتسهيل عملية التنقل والمواصلات لذوي الإعاقة مثل صرف بطاقة تخفيض الإركاب على وسائل النقل البرية والجوية، وصرف البطاقات اللاصقة لحجز المواقف الخاصة بالسيارات، كما تقدم الوحدات خدمة الاستثناء من دفع رسوم الاستقدام للسائق والخادمة والممرضة تحت مسمى "طلب تأشيرة أو إقامة". وأشار الفرع إلى أن التقديم للحصول على جميع هذه الخدمات متاح إلكترونيًّا عبر بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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صرف الإعانات لـ"36" ألفًا من ذوي الإعاقة خلال 3 أشهر
سبق

تمكنت وحدات الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للذكور والإناث التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الثلاثة الأشهر الماضية؛ من إنهاء إجراءات الصرف وتقديم الخدمات لأكثر من "36" ألف مستفيد ومستفيدة من ذوي الإعاقة في منطقة الرياض ومحافظاتها، بعد دراسة الطلبات وفحص الحالة المتقدمة والتأكد من مدى استحقاقها للإعانة المطلوبة، ومن ثم فرز الطلبات حسب الأولوية ونوع الطلب.

وأوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن جميع وحدات الخدمات المساندة في العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والزلفي تقدم العديد من الإعانات والخدمات التي خصصتها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين؛ مثل "الإعانة المالية بحسب درجة الإعاقة والأجهزة الطبية المعينة مثل الكراسي المتحركة والمشايات والأسرّة الخاصة وكراسي إجلاس الأطفال، بالإضافة إلى السماعات الطبية وخدمات أخرى؛ لتسهيل عملية التنقل والمواصلات لذوي الإعاقة مثل صرف بطاقة تخفيض الإركاب على وسائل النقل البرية والجوية، وصرف البطاقات اللاصقة لحجز المواقف الخاصة بالسيارات، كما تقدم الوحدات خدمة الاستثناء من دفع رسوم الاستقدام للسائق والخادمة والممرضة تحت مسمى "طلب تأشيرة أو إقامة". وأشار الفرع إلى أن التقديم للحصول على جميع هذه الخدمات متاح إلكترونيًّا عبر بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
05:06 PM

صرف الإعانات لـ"36" ألفًا من ذوي الإعاقة خلال 3 أشهر

من خلال وحدات الخدمات بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكنت وحدات الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للذكور والإناث التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الثلاثة الأشهر الماضية؛ من إنهاء إجراءات الصرف وتقديم الخدمات لأكثر من "36" ألف مستفيد ومستفيدة من ذوي الإعاقة في منطقة الرياض ومحافظاتها، بعد دراسة الطلبات وفحص الحالة المتقدمة والتأكد من مدى استحقاقها للإعانة المطلوبة، ومن ثم فرز الطلبات حسب الأولوية ونوع الطلب.

وأوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن جميع وحدات الخدمات المساندة في العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والزلفي تقدم العديد من الإعانات والخدمات التي خصصتها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين؛ مثل "الإعانة المالية بحسب درجة الإعاقة والأجهزة الطبية المعينة مثل الكراسي المتحركة والمشايات والأسرّة الخاصة وكراسي إجلاس الأطفال، بالإضافة إلى السماعات الطبية وخدمات أخرى؛ لتسهيل عملية التنقل والمواصلات لذوي الإعاقة مثل صرف بطاقة تخفيض الإركاب على وسائل النقل البرية والجوية، وصرف البطاقات اللاصقة لحجز المواقف الخاصة بالسيارات، كما تقدم الوحدات خدمة الاستثناء من دفع رسوم الاستقدام للسائق والخادمة والممرضة تحت مسمى "طلب تأشيرة أو إقامة". وأشار الفرع إلى أن التقديم للحصول على جميع هذه الخدمات متاح إلكترونيًّا عبر بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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