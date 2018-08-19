النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجموع تؤدي صلاة الميت على الشهيد "الزهراني" بجامع الرميضة في قلوة

المحافظ نقل تعازي القيادة وأسرته عبّرت عن فخرها باستشهاده في ميادين الشرف

أدّى محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي؛ وجموع المصلين، بعد صلاة ظهر أمس؛ بجامع الرميضة بالمحافظة، صلاة الميت على الشهيد الرقيب علي بن محمد الزهراني؛ أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استُشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وعقب الصلاة نقل محافظ قلوة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وتعازي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، لأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبّله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبها، عبَّرت أسرة الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجدّدين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل الغالي والنفيس لخدمة هذا الوطن وحفظ أمنه واستقراره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الجموع تؤدي صلاة الميت على الشهيد "الزهراني" بجامع الرميضة في قلوة
سبق

أدّى محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي؛ وجموع المصلين، بعد صلاة ظهر أمس؛ بجامع الرميضة بالمحافظة، صلاة الميت على الشهيد الرقيب علي بن محمد الزهراني؛ أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استُشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وعقب الصلاة نقل محافظ قلوة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وتعازي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، لأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبّله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبها، عبَّرت أسرة الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجدّدين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل الغالي والنفيس لخدمة هذا الوطن وحفظ أمنه واستقراره.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
11:55 AM

الجموع تؤدي صلاة الميت على الشهيد "الزهراني" بجامع الرميضة في قلوة

المحافظ نقل تعازي القيادة وأسرته عبّرت عن فخرها باستشهاده في ميادين الشرف

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
6
2,206

أدّى محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي؛ وجموع المصلين، بعد صلاة ظهر أمس؛ بجامع الرميضة بالمحافظة، صلاة الميت على الشهيد الرقيب علي بن محمد الزهراني؛ أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استُشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وعقب الصلاة نقل محافظ قلوة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وتعازي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، لأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبّله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبها، عبَّرت أسرة الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجدّدين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل الغالي والنفيس لخدمة هذا الوطن وحفظ أمنه واستقراره.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,017
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,904
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,857
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,023

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة