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"زراعة حفر الباطن" يكافح أسرابًا من الجراد الأحمر في عدة مراكز

أكد فرع الوزارة استمرار أعمال الرش والاستكشاف لأي بلاغ بالمحافظة

قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن بعمليات مكافحة واستكشاف الجراد الصحراوي في المحافظة، بعد أن شوهدت أسراب الجراد الصحراوي في مركز أم عشر وسامودهوأم قليب.

وتفصيلًا: تمكنت الفرق الميدانية من مكافحة أسراب الجراد الأحمر، وتمت معالجة الأماكن المنتشر بها الجراد بالكامل، كما أكد المكتب أن أعمال الرش والمكافحة والاستكشاف مستمرة لأي بلاغ يرد للمكتب.

وزارة البيئة والمياه والزراعة أسراب الجراد مكافحة الجراد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"زراعة حفر الباطن" يكافح أسرابًا من الجراد الأحمر في عدة مراكز
سبق

قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن بعمليات مكافحة واستكشاف الجراد الصحراوي في المحافظة، بعد أن شوهدت أسراب الجراد الصحراوي في مركز أم عشر وسامودهوأم قليب.

وتفصيلًا: تمكنت الفرق الميدانية من مكافحة أسراب الجراد الأحمر، وتمت معالجة الأماكن المنتشر بها الجراد بالكامل، كما أكد المكتب أن أعمال الرش والمكافحة والاستكشاف مستمرة لأي بلاغ يرد للمكتب.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
08:47 PM

"زراعة حفر الباطن" يكافح أسرابًا من الجراد الأحمر في عدة مراكز

أكد فرع الوزارة استمرار أعمال الرش والاستكشاف لأي بلاغ بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن بعمليات مكافحة واستكشاف الجراد الصحراوي في المحافظة، بعد أن شوهدت أسراب الجراد الصحراوي في مركز أم عشر وسامودهوأم قليب.

وتفصيلًا: تمكنت الفرق الميدانية من مكافحة أسراب الجراد الأحمر، وتمت معالجة الأماكن المنتشر بها الجراد بالكامل، كما أكد المكتب أن أعمال الرش والمكافحة والاستكشاف مستمرة لأي بلاغ يرد للمكتب.

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