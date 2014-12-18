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"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار وضباب وسُحب رعدية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية

موجة باردة على منطقة تبوك.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء السبت

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة الشرقية وعسير وتبوك والباحة والجوف والحدود الشمالية ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخفجي والقيصومة وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطاراً خفيفة، تشمل الشعيبة والليث، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 16.00 من مساء السبت.

ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطاراً وضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة رفحاء وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح السبت.

ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة الباحة ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

وأصدر المركز إنذاراً لمنطقة تبوك بأنها تشهد موجة باردة، تشمل جبل اللوز وعلقان، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح السبت.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

حالة الطقس الأرصاد أمطار المركز الوطني للأرصاد ضباب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار وضباب وسُحب رعدية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة الشرقية وعسير وتبوك والباحة والجوف والحدود الشمالية ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخفجي والقيصومة وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطاراً خفيفة، تشمل الشعيبة والليث، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 16.00 من مساء السبت.

ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطاراً وضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة رفحاء وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح السبت.

ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة الباحة ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

وأصدر المركز إنذاراً لمنطقة تبوك بأنها تشهد موجة باردة، تشمل جبل اللوز وعلقان، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح السبت.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
01:55 AM

"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار وضباب وسُحب رعدية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية

موجة باردة على منطقة تبوك.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء السبت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة الشرقية وعسير وتبوك والباحة والجوف والحدود الشمالية ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الخفجي والقيصومة وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطاراً خفيفة، تشمل الشعيبة والليث، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 16.00 من مساء السبت.

ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطاراً وضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة رفحاء وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح السبت.

ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة الباحة ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

وأصدر المركز إنذاراً لمنطقة تبوك بأنها تشهد موجة باردة، تشمل جبل اللوز وعلقان، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح السبت.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

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