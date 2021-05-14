دعا الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني لضرورة سحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر، نظرًا للأدلة المختلفة على الفساد والرشاوي ضد قطر للحصول على حق التنظيم. وذكر موقع "فوت 01" المخصص في شؤون الرياضة العالمية، إن بلاتيني خلال التحقيقات الأمريكية أكدت أن قطر متورطة في عملية فساد كبيرة واستخدمت وسائل غير قانونية للفوز بتنظيم كأس العالم 2022. ويعتقد ميشيل بلاتيني أنه لا ينبغي على قطر استضافة كأس العالم المقررة خلال في أقل من عامين، لكنه يعتقد أيضًا أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو لا يملك الشجاعة لإعادة النظر في هذا الاختيار. وقال بلاتيني في حديث مع صحيفة "ليلوستر" السويسرية "قطر يجب ألا تستضيف كأس العالم 2022 ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جياني انفانتينو" لا يملك الشجاعة لإعادة النظر في هذا الأمر". وطالب بلاتيني بضرورة التفكير في الأمر مجدداً بعد أن كشفت عمليات التزوير في التصويت ووجود فساد ورشاوي، داعياً "فيفا" بعدم غض الطرف. وتابع بلاتيني قوله: "الأمر مؤسف، فأنا من اخترت هذا البلد بنفسي لكن التحقيقات الأمريكية كشفت أدلة دامغة عن وجود فساد ورشاوي ولا يجب أن يشارك أحد في كأس عالم غير قانوني، يجب أن يكون هناك سلطة أخلاقية" . وهاجم رئيس الفيفا بقوله إنه "شخص لا يملك الشجاعة وليس في القوة والأخلاق التي يجب أن يتمتع بها رئيس "فيفا" لاتخاذ مثل هذه القرارات الصحيحة لمنع إقامة كأس عالم غير شرعي" مطالبًا الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، جياني إنفانتينو تقديم استقالته من رئاسة "فيفا" .

"بلاتيني" يصف رئيس الفيفا بالجبان ويطالبه بسحب كأس العالم من قطر خالد علي سبق 2020-05-14 دعا الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني لضرورة سحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر، نظرًا للأدلة المختلفة على الفساد والرشاوي ضد قطر للحصول على حق التنظيم.



وذكر موقع "فوت 01" المخصص في شؤون الرياضة العالمية، إن بلاتيني خلال التحقيقات الأمريكية أكدت أن قطر متورطة في عملية فساد كبيرة واستخدمت وسائل غير قانونية للفوز بتنظيم كأس العالم 2022.



ويعتقد ميشيل بلاتيني أنه لا ينبغي على قطر استضافة كأس العالم المقررة خلال في أقل من عامين، لكنه يعتقد أيضًا أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو لا يملك الشجاعة لإعادة النظر في هذا الاختيار.



وقال بلاتيني في حديث مع صحيفة "ليلوستر" السويسرية "قطر يجب ألا تستضيف كأس العالم 2022 ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جياني انفانتينو" لا يملك الشجاعة لإعادة النظر في هذا الأمر".



وطالب بلاتيني بضرورة التفكير في الأمر مجدداً بعد أن كشفت عمليات التزوير في التصويت ووجود فساد ورشاوي، داعياً "فيفا" بعدم غض الطرف.



وتابع بلاتيني قوله: "الأمر مؤسف، فأنا من اخترت هذا البلد بنفسي لكن التحقيقات الأمريكية كشفت أدلة دامغة عن وجود فساد ورشاوي ولا يجب أن يشارك أحد في كأس عالم غير قانوني، يجب أن يكون هناك سلطة أخلاقية" .



وهاجم رئيس الفيفا بقوله إنه "شخص لا يملك الشجاعة وليس في القوة والأخلاق التي يجب أن يتمتع بها رئيس "فيفا" لاتخاذ مثل هذه القرارات الصحيحة لمنع إقامة كأس عالم غير شرعي" مطالبًا الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، جياني إنفانتينو تقديم استقالته من رئاسة "فيفا" .

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 04:09 PM

"بلاتيني" يصف رئيس الفيفا بالجبان ويطالبه بسحب كأس العالم من قطر للأدلة المختلفة على الفساد والرشاوي ضدها للحصول على حق التنظيم





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دعا الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني لضرورة سحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر، نظرًا للأدلة المختلفة على الفساد والرشاوي ضد قطر للحصول على حق التنظيم.



وذكر موقع "فوت 01" المخصص في شؤون الرياضة العالمية، إن بلاتيني خلال التحقيقات الأمريكية أكدت أن قطر متورطة في عملية فساد كبيرة واستخدمت وسائل غير قانونية للفوز بتنظيم كأس العالم 2022.



ويعتقد ميشيل بلاتيني أنه لا ينبغي على قطر استضافة كأس العالم المقررة خلال في أقل من عامين، لكنه يعتقد أيضًا أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو لا يملك الشجاعة لإعادة النظر في هذا الاختيار.



وقال بلاتيني في حديث مع صحيفة "ليلوستر" السويسرية "قطر يجب ألا تستضيف كأس العالم 2022 ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جياني انفانتينو" لا يملك الشجاعة لإعادة النظر في هذا الأمر".



وطالب بلاتيني بضرورة التفكير في الأمر مجدداً بعد أن كشفت عمليات التزوير في التصويت ووجود فساد ورشاوي، داعياً "فيفا" بعدم غض الطرف.



وتابع بلاتيني قوله: "الأمر مؤسف، فأنا من اخترت هذا البلد بنفسي لكن التحقيقات الأمريكية كشفت أدلة دامغة عن وجود فساد ورشاوي ولا يجب أن يشارك أحد في كأس عالم غير قانوني، يجب أن يكون هناك سلطة أخلاقية" .



وهاجم رئيس الفيفا بقوله إنه "شخص لا يملك الشجاعة وليس في القوة والأخلاق التي يجب أن يتمتع بها رئيس "فيفا" لاتخاذ مثل هذه القرارات الصحيحة لمنع إقامة كأس عالم غير شرعي" مطالبًا الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، جياني إنفانتينو تقديم استقالته من رئاسة "فيفا" .