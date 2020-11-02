"شريم" مديراً للشؤون الإعلامية بإمارة الباحة
أصدر الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة قراراً بتكليف سامي شريم مديرًا لادارة الشؤون الإعلامية بإمارة منطقة الباحة .
من جانبه رفع "شريم" شكره وتقديره لأمير الباحة على ثقته، داعياً الله العون والتوفيق وأن يكون عند حسن الظن قائلاً: "نجاحي هو نجاح جميع الزملاء والزميلات أصحاب الفكر والقلم والعمل الإعلامي الميداني".
"شريم" مديراً للشؤون الإعلامية بإمارة الباحة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-11-02
أصدر الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة قراراً بتكليف سامي شريم مديرًا لادارة الشؤون الإعلامية بإمارة منطقة الباحة .
من جانبه رفع "شريم" شكره وتقديره لأمير الباحة على ثقته، داعياً الله العون والتوفيق وأن يكون عند حسن الظن قائلاً: "نجاحي هو نجاح جميع الزملاء والزميلات أصحاب الفكر والقلم والعمل الإعلامي الميداني".
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
03:41 PM
"شريم" مديراً للشؤون الإعلامية بإمارة الباحة
أصدر الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة قراراً بتكليف سامي شريم مديرًا لادارة الشؤون الإعلامية بإمارة منطقة الباحة .
من جانبه رفع "شريم" شكره وتقديره لأمير الباحة على ثقته، داعياً الله العون والتوفيق وأن يكون عند حسن الظن قائلاً: "نجاحي هو نجاح جميع الزملاء والزميلات أصحاب الفكر والقلم والعمل الإعلامي الميداني".