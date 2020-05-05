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خلال أبريل.. مركز قلب أبها يجري 8 عمليات جراحية و179 قسطرة

مصوري: صرف 592 وصفة طبية وتم استقبال 245 إحالة من مستشفيات أخرى

أجرى مركز الأمير فيصل بن خالد لطب وجراحة القلب في مدينة أبها، 8 عمليات جراحية للقلب و179 قسطرة قلبية تداخلية، خلال شهر أبريل الماضي.

وقال رئيس مركز القلب الدكتور عادل مصوري، إنه تم خلال نفس الفترة صرف 592 وصفة طبية، وتقديم 53 استشارة عن بعد، وإجراء 8646 تحليلاً مخبرياً، و329 إجراء طبياً غير تداخلي، كما بلغ عدد الإحالات للمركز من مستشفيات أخرى 245 إحالة.

يأتي ذلك في ظل التزام منسوبي "صحة عسير" في المنشآت الصحية بتقديم الخدمات العلاجية للحالات الطارئة والضرورية للغاية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (COVID-19).

مركز الأمير فيصل بن خالد طب وجراحة القلب أبها

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال أبريل.. مركز قلب أبها يجري 8 عمليات جراحية و179 قسطرة
سبق

أجرى مركز الأمير فيصل بن خالد لطب وجراحة القلب في مدينة أبها، 8 عمليات جراحية للقلب و179 قسطرة قلبية تداخلية، خلال شهر أبريل الماضي.

وقال رئيس مركز القلب الدكتور عادل مصوري، إنه تم خلال نفس الفترة صرف 592 وصفة طبية، وتقديم 53 استشارة عن بعد، وإجراء 8646 تحليلاً مخبرياً، و329 إجراء طبياً غير تداخلي، كما بلغ عدد الإحالات للمركز من مستشفيات أخرى 245 إحالة.

يأتي ذلك في ظل التزام منسوبي "صحة عسير" في المنشآت الصحية بتقديم الخدمات العلاجية للحالات الطارئة والضرورية للغاية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (COVID-19).

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
07:55 PM

خلال أبريل.. مركز قلب أبها يجري 8 عمليات جراحية و179 قسطرة

مصوري: صرف 592 وصفة طبية وتم استقبال 245 إحالة من مستشفيات أخرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أجرى مركز الأمير فيصل بن خالد لطب وجراحة القلب في مدينة أبها، 8 عمليات جراحية للقلب و179 قسطرة قلبية تداخلية، خلال شهر أبريل الماضي.

وقال رئيس مركز القلب الدكتور عادل مصوري، إنه تم خلال نفس الفترة صرف 592 وصفة طبية، وتقديم 53 استشارة عن بعد، وإجراء 8646 تحليلاً مخبرياً، و329 إجراء طبياً غير تداخلي، كما بلغ عدد الإحالات للمركز من مستشفيات أخرى 245 إحالة.

يأتي ذلك في ظل التزام منسوبي "صحة عسير" في المنشآت الصحية بتقديم الخدمات العلاجية للحالات الطارئة والضرورية للغاية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (COVID-19).

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