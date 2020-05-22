ترقية مدير سجون منطقة مكة إلى رتبة لواء

صدر الأمر السامي الكريم بترقية العميد دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي، مدير سجون منطقة مكة المكرمة؛ إلى رتبة لواء.
وأعرب اللواء "الغامدي" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية العميد دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي، مدير سجون منطقة مكة المكرمة؛ إلى رتبة لواء.
وأعرب اللواء "الغامدي" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية العميد دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي، مدير سجون منطقة مكة المكرمة؛ إلى رتبة لواء.
وأعرب اللواء "الغامدي" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية العميد دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي، مدير سجون منطقة مكة المكرمة؛ إلى رتبة لواء.
وأعرب اللواء "الغامدي" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.